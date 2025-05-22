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Filistin AB nezdinde ilk kez resmi kabul gördü! Temsilcisi Jadou için tören düzenledi

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Filistin AB nezdinde ilk kez resmi kabul gördü! Temsilcisi Jadou için tören düzenledi
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Avrupa Birliği (AB), Belçika ve Lüksemburg nezdinde Filistin Büyükelçisi Amal Jadou, AB Konseyi Başkanı Antonio Costa ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'e misyon mektubu sunarak görevine resmen başladı.

AB, Belçika ve Lüksemburg nezdinde Filistin Büyükelçisi Amal Jadou için 10 ülkenin temsilcisiyle birlikte tören düzenlendi.

Filistin AB nezdinde ilk kez resmi kabul gördü! Temsilcisi Jadou için 10 ülke tören düzenledi - 1. Resim

AB TARİHİNDE BİR İLKE İMZA ATILDI

Avrupa Birliği (AB), Belçika ve Lüksemburg nezdinde Filistin Büyükelçisi Amal Jadou, AB Konseyi Başkanı Antonio Costa ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'e misyon mektubu sunarak görevine resmen başladı. 

Bir AB yetkilisinden alınan bilgiye göre, söz konusu sürecin Costa'nın siyasi kararı ve girişimleriyle mümkün hale geldiği belirtildi. Daha önce Filistin temsilcileri, mektuplarını yalnızca AB Dış İlişkiler Ofisinin idari düzeydeki protokol başkanlığına sunabiliyordu.

Bu kez yapılan değişiklikle Filistin, Avustralya, Kolombiya, Küba, Mısır, Etiyopya, Guyana, Lesotho, Panama, Papua Yeni Gine ile Sao Tome ve Principe ülkelerinin temsilcileriyle birlikte AB Konseyi ve Komisyonu başkanlarına aynı anda mektup sundu.

"GENEL TEMSİLCİ" UNVANIYLA YENİ DÖNEM

Filistin Büyükelçisi Amal Jadou, AB’ye sunduğu mektubu "AB nezdinde Genel Temsilci" unvanıyla iletti. 

Jadou, daha önce 26 Kasım 2024’te Belçika Kralı Philippe’ye de misyon mektubunu sunmuş ve Belçika nezdinde görevine başlayan ilk Filistin temsilcisi olmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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