İngiltere, Filistin Devleti'ni tanımaya hazırlanıyor: Fransa baskısı etkili oldu

Geçtiğimiz ay Paris'te yaptığı açıklamada, Fransa'nın 148 ülkeye katılarak Filistin'i tanıyabileceğini ifade eden Emmanuel Macron'un bu hamlesi, İngiltere üzerinde de ciddi bir diplomatik baskı oluşturdu. The Guardian'ın iddiasına göre, İngiltere, Filistin Devleti'ni resmen tanımaya hazırlanıyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Haziran ayında düzenlenecek Birleşmiş Milletler (BM) konferansında Filistin’i tanıyacağı yönündeki açıklamaları, Londra’yı etkisi altına aldı. İddialara göre İngiltere, Filistin Devleti'ni resmen tanıma yolunda ilerliyor.

"FRANSA'NIN HAMLESİ İNGİLTERE'Yİ ETKİLEYEBİLİR"

Macron, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada, Paris'in 148 ülkeye katılarak Filistin'i tanıyabileceğini dile getirmiş, ancak bu tanımanın daha geniş bir sürecin parçası olarak Haziran'daki BM konferansında gerçekleşeceğini ifade etmişti. The Guardian'ın haberine göre, Fransa’nın Filistin adımları, İngiltere hükümeti üzerinde de baskı oluşturuyor.

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, konuyla ilgili olarak Fransız yetkililerle temas halinde olduklarını doğruladı. Ancak Lammy, "Pratikte hiçbir etkisi olmayacak bir jesti desteklemeyiz" ifadesini kullanarak, tanımanın koşullarının olgunlaşmadığını savunmuştu.

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İNGİLTERE ÜZERİNDE ARTAN BASKI VAR

Parlamentoda konuşan İngiltere Orta Doğu Bakanı Hamish Falconer, Gazze’de yaşanan insan hakları ihlalleri konusunda artan tepkilerle karşı karşıya kaldı.

İsrail’in Gazze ablukası ve insan hakları ihlalleri, iktidardaki İşçi Partisi milletvekilleri tarafından sıkça eleştirilmişti. Özellikle Fransa’nın tanıma hamlesi, İngiltere üzerinde baskı oluşturmakta.

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına karşı artan tepki ve İşçi Partisi içindeki muhalif sesler, İngiltere hükümetini Filistin’i tanıma konusunda zor bir ikilemde bıraktı.

HAZİRAN'DAKİ BM KONFERANSI KRİTİK

Filistin meselesine yönelik uluslararası çözüm arayışları, 2-4 Haziran tarihleri arasında Fransa ve Suudi Arabistan’ın eş başkanlığında New York'ta düzenlenecek BM konferansında ele alınacak.

Londra, yıllardır tanımayı "doğru zamanda" gerçekleştireceğini ifade etse de, diplomatik kaynaklara göre Fransa’nın hamlesi bu süreci hızlandırabilir.

AVRUPA'DA HANGİ ÜLKELER FİLİSTİN'İ TANIDI?

Şu ana kadar İspanya, İrlanda, İsveç, Slovenya ve Norveç Filistin’i resmen tanıyan Avrupa ülkeleri arasında yer alıyor. Fransa'nın da bu listeye katılması, Avrupa'da Filistin'i tanıyan ülkelerin sayısını artıracak. ABD ise Nisan 2024'te BM'de Filistin’in tanınmasını veto etmiş, İngiltere ise çekimser kalmıştı.