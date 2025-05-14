Fransa ve İsrail arasında Gazze krizi!" Macron Hamas'a destek veriyor"

Gazze Şeridi'ne yönelik 19 aydır sürdürdüğü vahşi saldırılarını artıran bebek katili İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yaptığı eleştirilerden rahatsız oldu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İsrail'in Gazze'ye uyguladığı abluka nedeniyle yaptığı eleştiriler, Tel Aviv'de büyük yankı uyandırdı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u Gazze'ye yönelik yardımların engellenmesini eleştirmesi üzerine "Hamas'ın yanında yer almakla" suçladı.

Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamada, "Macron bir kez daha Hamas propagandasını yinelemeyi seçti" ifadelerine yer verildi.

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MACRON: GAZZE'DEKİ ABLUKA UTANÇ VERİCİ

Macron, Salı günü Fransız TF1 televizyonuna verdiği demeçte, "Benjamin Netanyahu hükümetinin yaptıkları kabul edilemez..Su yok, ilaç yok, yaralılar dışarı çıkamıyor, doktorlar içeri giremiyor. Yaptığı şey utanç verici" ifadelerini kullandı. Macron, Amerika Birleşik Devletleri'nin bu konuda daha aktif rol alması gerektiğini savunarak, "Başbakan Netanyahu'ya sert sözler söyledim. Kızdım ama onlar (İsrail) bize bağlı değil, Amerikan silahlarına bağlılar" dedi.

İSRAİL SAVUNMA BAKANI KATZ: MACRON BİZE VAAZ VERMEMELİ

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz ise Macron'un eleştirilerine sert tepki gösterdi. Katz, "Fransa'daki Yahudilerin kendilerini savunamadıkları zaman başlarına neler geldiğini çok iyi hatırlıyoruz. Cumhurbaşkanı Macron bize ahlak dersi vermemeli" dedi. Katz, İsrail ordusunun "en yüksek ahlaki standartlarla" çalıştığını, bunun Fransa'nın geçmişteki savaşlarından çok daha üstün olduğunu iddia etti.

GAZZE'DE İNSANLIK DRAMI DEVAM EDİYOR

Birleşmiş Milletler ve yardım örgütleri, Gazze'deki ambargo nedeniyle insani bir felaketin kapıda olduğu uyarısında bulunurken, Gazze Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre İsrail saldırılarında çoğu sivil olmak üzere 52.928 kişi hayatını kaybetti.