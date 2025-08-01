Putin'den yeni Oreşnik hamlesi! Kritik bölgeye doğru yola çıktılar

Rusya-Ukrayna savaşı tüm şiddetiyle sürerken, bölgede yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin en yeni hipersonik füzesi Oreshnik'in üretimine başladığını ve bu sistemlerin yıl sonuna kadar müttefiki Belarus'a konuşlandırılacağını duyurdu.

YENİ ADRES MÜTTEFİK ÜLKE

Putin, St. Petersburg yakınlarındaki Valaam Adası’nda Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ile birlikte yaptığı açıklamada, Oreshnik orta menzilli balistik füzesinin Belarus’ta konuşlandırılacağı alanların belirlendiğini ve hazırlık çalışmalarının yıl bitmeden tamamlanmasının beklendiğini söyledi. Putin, ilk Oreshnik serisinin üretildiğini ve Rus ordusunun envanterine girdiğini de belirtti.

Oreshnik füzesi, Kasım ayında Ukrayna’nın Dnipro kentindeki eski Sovyet füze fabrikasına yönelik saldırıda ilk kez test amaçlı kullanılmıştı. Putin, Mach 10 hızla hedefe yönelen çoklu savaş başlıklarına sahip Oreshnik’in, mevcut savunma sistemleriyle durdurulmasının neredeyse imkânsız olduğunu, birkaç tanesinin tek seferde kullanılması durumunda konvansiyonel bir saldırının etkisinin nükleer saldırı kadar yıkıcı olabileceğini vurguladı.

BATILI ÜLKELERE UYARI

Putin ayrıca, Batılı ülkeleri uyararak, Ukrayna’nın NATO müttefikleri tarafından sağlanan uzun menzilli silahlarla Rus topraklarına saldırması halinde, bu füzenin söz konusu ülkelere karşı kullanılabileceği mesajını verdi.

Rusya Füze Kuvvetleri Komutanlığı, hem konvansiyonel hem de nükleer başlık taşıyabilen Oreshnik’in tüm Avrupa’yı menziline alabilecek kapasitede olduğunu açıkladı. 500 ila 5.500 kilometre menzile sahip orta menzilli füzeler, ABD ile Sovyetler Birliği arasında imzalanan ve 2019’da feshedilen INF Antlaşması uyarınca daha önce yasaklanmıştı.

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Geçtiğimiz sonbaharda Putin ve Lukaşenko arasında imzalanan güvenlik anlaşmasıyla Rusya, Belarus’a nükleer silahlar da dahil olmak üzere güvenlik garantileri sunmuştu. Belarus’a taktik nükleer silahların yerleştirilmesi, Moskova’nın Ukrayna savaşı nedeniyle Batı ile artan gerilimin ortasında nükleer doktrinini yeniden şekillendirmesinin ardından gerçekleşti. Lukaşenko, Aralık 2024’te yaptığı açıklamada, Belarus topraklarında halihazırda birkaç düzine taktik nükleer silah bulunduğunu söylemişti.

Yeni konuşlandırmalar, Rusya’nın Ukrayna ve Doğu Avrupa’daki NATO ülkelerini daha hızlı ve etkili biçimde hedef alma kapasitesini artırıyor. Kremlin’in yeni nükleer doktrini, nükleer silah kullanım eşiğini düşürerek Rusya ve Belarus’a yönelik kitlesel imha silahlarıyla saldırı ya da egemenlik ve toprak bütünlüğünü tehdit eden konvansiyonel saldırılara karşı nükleer cevap verilmesini mümkün kılıyor.