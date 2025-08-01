Yatırım yoksa döviz de yok! Savaşın ortasında radikal karar

Rusya-Ukrayna savaşı tüm şiddetiyle sürerken, Putin ve Batılı ülkelerin karşılıklı yaptırımları da sürüyor.

Rusya Merkez Bankasından yapılan yazılı açıklamada, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 1 Temmuz'da imzaladığı yabancı yatırımcılara yönelik kararnameye ilişkin karara yer verildi.

SAVAŞIN ORTASINDA TAVİZ YOK!

Buna göre, dost olmayan ülkelerden yatırımcıların Rus pazarında döviz almasına, Rusya'ya yatırım yapmaları şartıyla izin verilecek.

Söz konusu yatırımlar arasında borsada veya halka arzlarda Rus menkul kıymetlerinin alınıp satılmasının da yer aldığı belirtildi.

Putin'in imzaladığı 1 Temmuz tarihli kararnameyle yabancılara yönelik bazı "garantiler" verilmişti.

Bu kapsamda, Rus borsasına girecek yabancı yatırımcıların ödemeleri özel tip hesaplarda tutulurken, yabancı yatırımcılar söz konusu hesaplardaki paralarını istedikleri zaman kısıtlama olmaksızın çekebiliyorlar.