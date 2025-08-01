Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > "Trump, Rusya'yı 8 Ağustos'ta yıkıcı şekilde vuracak!" Putin'i kızdıracak yaptırım tehdidi

"Trump, Rusya'yı 8 Ağustos'ta yıkıcı şekilde vuracak!" Putin'i kızdıracak yaptırım tehdidi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusları caydırmak için iki nükleer denizaltı konuşlandıracağı yönündeki açıklamasının ardından bir çarpıcı açıklama daha geldi. ABD'nin NATO Büyükelçisi Matt Whitaker, "Trump 8 Ağustos'ta Rusya'yı yıkıcı gümrük vergileri ve yaptırımlarla vuracak" dedi.

Geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı Donald Trump’ın, Rusya’nın Ukrayna’daki savaşını 8 Ağustos’a kadar sona erdirmek istediği ABD tarafından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne bildirildi.

ABD’nin kıdemli diplomatı John Kelley, Konsey’e yaptığı açıklamada, “Hem Rusya hem de Ukrayna ateşkes ve kalıcı barış için müzakere etmeli. Anlaşma zamanı geldi. Başkan Trump, bunun 8 Ağustos’a kadar gerçekleştirilmesi gerektiğini net bir şekilde ifade etti. ABD, barışın sağlanması için ek önlemleri uygulamaya hazır” dedi.

"8 AĞUSTOS'TA YIKICI YAPTIRIMLARLA VURACAK"

ABD Başkanı Donald Trump, eski Rusya Devlet Başkanı Dmitriy Medvedev'in açıklamalarına tepki olarak "iki nükleer denizaltının uygun bölgelere konuşlandırılması" emrini verdi. 

ABD'nin NATO Büyükelçisi Matt Whitaker, Trump'ın açıklamaları sonrası yeni ve dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Whitaker, "Trump 8 Ağustos'ta Rusya'yı yıkıcı gümrük vergileri ve yaptırımlarla vuracak" dedi ve şu ifadeleri kullandı:

Rusya'nın hiç dostu olmayacak. Ticaret ortakları olmayacak. Ve bu savaşı finanse etme kabiliyetleri sona erecek. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Hindistan ve ABD arasında F-35 krizi! "Ticarette adil değiller"
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Hindistan ve ABD arasında F-35 krizi! "Ticarette adil değiller" - DünyaHindistan ve ABD arasında F-35 krizi!Kolombiya eski Devlet Başkanı Uribe'nin 12 yıllık cezası onandı - DünyaEski devlet başkanının 12 yıllık cezası onandıNASA ve SpaceX bir oldu, 12'inci uzay uçuşu gerçekleşti! - DünyaNASA ve SpaceX bir oldu, 12'inci uzay uçuşu gerçekleşti!Time dergisinden Gazze kapağı: Açlığın, acının ve umudun karesi - DünyaTime dergisinden Gazze kapağıBild gazetesinden çarpıcı Togg haberi: Almanya'daki krizin ortasında Türk rakip! - Dünya"Almanya'daki krizin ortasında Türk rakip!""Bu çok tehlikeli bir dünya" sözleriyle duyurmuştu! ABD'nin Altın Kubbesi için tarih belli oldu - DünyaABD'nin Altın Kubbesi için tarih belli oldu
Sonraki Haber Yükleniyor...