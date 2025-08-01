"Trump, Rusya'yı 8 Ağustos'ta yıkıcı şekilde vuracak!" Putin'i kızdıracak yaptırım tehdidi

Geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı Donald Trump’ın, Rusya’nın Ukrayna’daki savaşını 8 Ağustos’a kadar sona erdirmek istediği ABD tarafından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne bildirildi.

ABD’nin kıdemli diplomatı John Kelley, Konsey’e yaptığı açıklamada, “Hem Rusya hem de Ukrayna ateşkes ve kalıcı barış için müzakere etmeli. Anlaşma zamanı geldi. Başkan Trump, bunun 8 Ağustos’a kadar gerçekleştirilmesi gerektiğini net bir şekilde ifade etti. ABD, barışın sağlanması için ek önlemleri uygulamaya hazır” dedi.

"8 AĞUSTOS'TA YIKICI YAPTIRIMLARLA VURACAK"

ABD Başkanı Donald Trump, eski Rusya Devlet Başkanı Dmitriy Medvedev'in açıklamalarına tepki olarak "iki nükleer denizaltının uygun bölgelere konuşlandırılması" emrini verdi.

ABD'nin NATO Büyükelçisi Matt Whitaker, Trump'ın açıklamaları sonrası yeni ve dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Whitaker, "Trump 8 Ağustos'ta Rusya'yı yıkıcı gümrük vergileri ve yaptırımlarla vuracak" dedi ve şu ifadeleri kullandı: