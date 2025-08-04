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Ateşkes bekleniyordu! Kabineyi topluyor, soykırımın şiddeti daha da artacak

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Ateşkes bekleniyordu! Kabineyi topluyor, soykırımın şiddeti daha da artacak
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Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Gazze'yi 22 aydır soykırım saldırılarına tabi tutan İsrail Başbakanı Netanyahu, ateşkes baskılarına rağmen saldırıların çapını artırmaya başlayacak. Netanyahu'nun yeni "savaş hedefleri" için kabineyi toplayacağı öğrenildi.

Abluka altındaki Gazze, İsrail'in 7 Ekim saldırıları bahanesiyle 22 aydır soykırım saldırılarıyla karşı karşıya.  Binlerce insanın katledildiği, 2 milyon insanın ise açlık sınavı verdiği Gazze'de tüm dünya ateşkes sağlanması beklenirken Netanyahu, katliam saldırılarını artırmak için harekete geçiyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'de yeni savaş hedeflerini belirlemek için kabineyi toplayacağını duyurdu.

GAZZE'DE YENİ KATLİAM İÇİN KABİNEYİ TOPLUYOR

Netanyahu, hükümet toplantısı öncesi yaptığı konuşmada, İsrail ordusuna "savaş hedeflerine" nasıl ulaşılacağı konusunda talimat vermek üzere güvenlik kabinesinde karar alacaklarını belirtti.

Netanyahu, saldırılar ve uyguladıkları ablukayla kıtlığa mahkum ettikleri Gazze Şeridi'ndeki hedeflerini "düşmanın yenilgiye uğratılması, esirlerin serbest kalması ve Gazze’nin bir daha asla İsrail için tehdit oluşturmaması" olarak sıraladı.

GAZZE'YE SALDIRILARI GENİŞLETMEYİ PLANLIYOR

İsrail basını, İsrail ordusunun insani felakete sürüklediği Gazze Şeridi'ne saldırıların genişletilmesi yönünde hazırlıklar yaptığını yazmıştı.

Ordunun hazırladığı geniş kapsamlı "aşamalı saldırı planı" çerçevesinde, pek çok kez yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı mülteci kampları dahil olmak üzere "hassas bölgelerin" kara saldırılarıyla hedef alınacağı belirtilmişti.

İsrail ordusunun şimdiye kadar söz konusu bölgelere esirlerin varlığı nedeniyle kara saldırıları düzenlemekten kaçındığı iddia edilmişti.

İsrail kabinesinin söz konusu kapsamlı saldırı planını bu hafta görüşeceği aktarılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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