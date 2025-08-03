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Avrupa’dan soykırım itirafı! İskoçya Başbakanı Netanyahu'ya ateş püskürdü

Kaynak: Dış Haberler
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Avrupa’dan soykırım itirafı! İskoçya Başbakanı Netanyahu&#039;ya ateş püskürdü
İskoçya, İsrail, Filistin, Soykırım, Gazze, Netanyahu, Haber
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Gazze’de İsrail’in aylardır sürdürdüğü saldırılarla ilgili Avrupa’dan ilk net “soykırım” açıklaması geldi. İskoçya Başbakanı John Swinney, İsrail'in Filistin halkına uyguladığı vahşetin soykırım niteliği taşıdığını belirterek, “Bu konuda hiçbir şüphem yok. Filistin’de yaşananlar açıkça bir soykırımdır” ifadelerini kullandı.

İskoçya Başbakanı John Swinney, Gazze'deki İsrail saldırılarına ilişkin yaptığı açıklamada, bölgede yaşananların soykırım niteliği taşıdığını belirtti. Swinney, "Filistin’de bir soykırım olduğu çok açık, bu tartışmaya kapalı bir konu" ifadelerini kullandı.

İskoçya Başbakanı John Swinney,
İskoçya Başbakanı John Swinney

'KORKUNÇ VAHŞET RAPORLARI VAR'

İskoçya merkezli The National gazetesinin haberine göre Swinney, katıldığı bir etkinlikte yaptığı konuşmada, "Soykırım niteliği taşıyan korkunç vahşetlere dair raporlar gördüm" diyerek, durumun ciddiyetine dikkat çekti.

"Bunu dile getirdim, elbette bu herkes tarafından kabul edilmiyor olabilir, ancak benim kanaatim bu" ifadelerini kullanan Swinney'nin sözleri, Edinburgh’daki Stand Comedy Club'da düzenlenen etkinlik sırasında Filistin destekçileri tarafından protesto edildi.

SİLAH ÜRETİMİYLE BAĞLANTILI PROGRAMLAR RADARDA

Al Jazeera'ya göre Swinney, İskoç hükümetinin İsrail'e silah sağlayan şirketlerdeki çıraklık programlarını finanse etmesiyle ilgili bir soruya, "Hükümet olarak koşulsuz bir şekilde gerekli inceleme süreçlerini uyguluyoruz" şeklinde cevap verdi.

GAZZE'DE SON DURUM

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde Filistin Kızılayı’na ait bir merkeze hava saldırısı düzenledi. Kızılay'dan yapılan açıklamada, saldırıda bir personelin hayatını kaybettiği bildirildi.

AÇLIKTAN ÖLÜMLER ARTIYOR

Filistin Sağlık Bakanlığı, 17 yaşındaki bir çocuğun açlıktan hayatını kaybettiğini, son 24 saat içinde ise yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının en az 7 olduğunu açıkladı.

7 Ekim 2023’ten bu yana süren saldırılarda 60.430 Filistinli hayatını kaybettti, 148.722 kişi yaralandı.

Kaynak: Dış Haberler

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