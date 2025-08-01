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İsrail'e ilk Avrupa tokadı! Slovenya silah satışını durdurdu

Kaynak: Dış Haberler
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İsrail&#039;e ilk Avrupa tokadı! Slovenya silah satışını durdurdu
Slovenya, İsrail, Gazze Şeridi, Filistin, Avrupa Birliği, Haber
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Slovenya hükümeti, İsrail’e yönelik tarihi bir ambargoya imza attı. Gazze’deki katliamı gerekçe gösteren Ljubljana yönetimi, İsrail’le tüm silah ticaretini yasakladı.

Slovenya hükümeti, Gazze Şeridi’ndeki soykırımı gerekçe göstererek İsrail ile tüm silah ticaretini yasakladığını açıkladı.
Avrupa Birliği tarihinde bir ilk olarak, İsrail’e yönelik tam kapsamlı silah ambargosu uygulayan ilk üye ülke unvanı Slovenya’nın oldu.
İsrail'e ilk Avrupa tokadı! Slovenya silah satışını durdurdu - 1. Resim

GOLOB:HAREKET GEÇMEK HER SORUMLU DEVLETİN GÖREVİDİR

Slovenya Başbakanı Robert Golob, Perşembe günü yaptığı açıklamada, "Filistinliler insani yardım sistematik olarak engellendiği için ölüyorlar" dedi. Golob, İsrail’in eylemlerinin "uluslararası hukukun ciddi bir ihlali" anlamına geldiğini vurguladı.
 
Golob, AB içinde konuyla ilgili "iç anlaşmazlıklar ve bölünmüşlük" yaşandığını belirterek, "Diğerlerinden önce adım atmak anlamına gelse bile harekete geçmek her sorumlu devletin görevidir" ifadelerini kullandı.

SİLAH AMBARGOSUNA EK: İSRAİLLİ BAKANLARA GİRİŞ YASAĞI

Slovenya, geçtiğimiz ay Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'i ülkeye girişleri yasaklanan "persona non grata" (istenmeyen kişi) ilan ederek bu yönde somut adım atan ilk AB ülkesi olmuştu. Bu kararı daha sonra Hollanda da takip etti.

FİLİSTİN'İ TANIYAN ÜLKELER KERVANINA KATILMIŞTI

İspanya, İrlanda ve Norveç’in ardından, Slovenya da 2024 yılı itibarıyla Filistin’i bağımsız bir devlet olarak tanıyan ülkeler arasında yerini almıştı. Temmuz sonunda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da benzer bir açıklamada bulunmuş ve bu adımı atacaklarını duyurmuştu.
Kaynak: Dış Haberler

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