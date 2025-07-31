İsrail'den Kanada'ya sert 'Filistin' tepkisi: "Hamas'a ödül gibi"

Kanada'nın eylül ayında Filistin Devleti'ni resmen tanıyacağını duyurmasının ardından açıklamalar peş peşe geldi.

İsrail Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Kanada’nın bu adımının 'kabul edilemez' olduğu belirtildi. Açıklamada, "Kanada hükümetinin böyle bir dönemde tutum değiştirmesi, Hamas’a bir ödül niteliğindedir ve Gazze’de ateşkes sağlanması ile rehinelerin serbest bırakılmasına yönelik çabalara zarar vermektedir" denildi.

FİLİSTİN CEPHESİ MEMNUN

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ise, Kanada Başbakanı Mark Carney ile yaptığı telefon görüşmesinde, Kanada’nın Filistin devletini tanıma yönündeki tarihi adımını memnuniyetle karşıladığını belirtti.

Resmî Filistin basınında yer alan haberlere göre; Abbas, Kanada’nın bu adımının "bölgede barış, istikrar ve güvenliği güçlendireceğini" ifade etti.

NE OLMUŞTU?

Kanada Başbakanı Mark Carney, iki devletli çözümün İsrail ile Filistin’in barış içinde bir arada yaşayabilmesi için gerekli olduğunu belirterek, "Bu nedenle Kanada, 2025 yılının eylül ayında yapılacak Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 80’inci oturumunda Filistin Devleti'ni tanıma niyetindedir" açıklamasında bulunmuştu.