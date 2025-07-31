Filistin'e büyük destek! Tek yol iki devletli çözüm

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda düzenlenen Filistin ve İsrail için iki devletli çözüm konulu konferans “Filistin Devleti’ni tanıyın” çağrılarıyla sona erdi.

Genel Kurul’da konuşan temsilciler, iki devletli çözüme destek vererek uluslararası toplumun Filistin meselesinin çözümü yönündeki kararlılığını ortaya koyarken, bu konuda somut adım atılmasını istediler. Toplantının ardından 14 ülke; Andorra, Avustralya, Kanada, İspanya, Finlandiya, Fransa, İzlanda, İrlanda, Lüksemburg, Malta, Yeni Zelanda, Norveç, Portekiz, San Marino, Slovenya yazılı açıklama yaptı.

Söz konusu ülkelerin dışişleri bakanları adına yapılan açıklamada “Eylül 2025’te Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun 80. oturumu sırasında gerçekleşecek Devlet ve Hükûmet Başkanları toplantısı öncesinde Filistin Devleti’ni tanıma irademizi ifade ediyor, Filistin Devleti’ni henüz tanımamış olanları bize katılmaya davet ediyoruz” denildi.

ÇİN: DESTEKLİYORUZ

Çin Hükûmetinin Orta Doğu Özel Temsilcisi Zhai Jun “Uluslararası toplum sadece çözüm için masaya oturmamalı, aynı zamanda harekete geçmeli ve iki devletli çözümün ilerletilmesi adına somut adımlar atmalıdır. Çin, bağımsız bir Filistin Devleti’nin kurulmasını kararlılıkla desteklemektedir” dedi. Rusya Federasyonu Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, Sovyetler Birliği’nin İsrail’i tanıyan ilk ülke olduğunu hatırlatarak “Moskova aynı zamanda bir Filistin Devleti’nin kurulmasını da destekliyor” diye konuştu.

Almanya Federal Dışişleri Bakanlığı nezdinde Devlet Bakanı Florian Hahn, İsrail’in varlığını garanti altına alacak tek şeyin Filistin ve İsrail’in yan yana, barış ve güvenlik içinde var olacağı iki devletli çözüm olacağını söyledi.

Birleşik Arap Emîrlikleri (BAE) Devlet Bakanı Halife Şahin el-Marar, bağımsız ve egemen bir Filistin Devleti’nin kurulması için “açık, bağlayıcı ve geri dönüşü olmayan bir yol haritası” benimsenmesi çağrısında bulundu.

UÇAKTAN FOTOĞRAF ÇEKİLMESİ ENGELLENDİ

Gazze Şeridi’ne uluslararası gazetecilerin girişine izin vermeyen İsrail, Ürdün ve BAE’nin havadan yardım bıraktığı uçaklardaki gazetecilerin, havadan görüntü almasına izin vermedi.

Katliamcı İsrail, aksi hâlde yardım faaliyetlerinin durdurulacağı tehdidinde bulundu. Uçakta bulunan BBC ve Sky News muhabirleri “İsrailliler Gazze’deki yıkımı pencereden çekmemizi istemiyor. Biz 10 dakikadır buna kendi gözlerimizle şahit olduk. Geriye hiçbir şey kalmamış. Uydu görüntülerini bilenler için bu şaşırtıcı olmamalı. Ama yıkımı şahsen görmek gerçekten bambaşka bir şey” dedi.