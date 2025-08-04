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Gazze'de eşi görülmemiş insanlık dramı! İsrail yardım kuyruğuna kurşun yağdırdı: Çok sayıda sivil hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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İsrail, Gazze, Filistin, Sivil, Saldırı, Haber
Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İsrail askerlerinin Gazze Şeridi’nin merkezindeki Salahaddin Caddesi üzerinde insani yardım almak için bekleyen Filistinlilere ateş açması sonucu 8 sivil hayatını kaybederken, çok sayıda sivil de yaralandı.

Gazze Şeridi’nde, İsrail’in 2 Mart’ta kapattığı geçiş noktalarından gıda, ilaç, yardım ve yakıt girişine izin vermemesi nedeniyle felaket düzeyinde insani kriz yaşanıyor.

YARDIM DAĞITIM NOKTALARINDA KATLİAM 

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi’nde siviller, açlık kriziyle mücadele ediyor. Bölgede hava saldırılarının yanı sıra açlığı da silah olarak kullanan İsrail, yardım dağıtım noktalarını da hedef alıyor.

8 FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ

İsrail askerleri, Gazze Şeridi’nin merkezindeki Salahaddin Caddesi üzerinde insani yardım almak için bekleyen Filistinlilere ateş açtı. Saldırıda 8 Filistinli hayatını kaybederken, 50 sivil de yaralandı. Filistinli kaynaklar, yaralıların bölgenin merkezindeki Nuseyrat Mülteci Kampı’nda bulunan El-Awda Hastanesi’ne götürüldüğünü aktardı.

Filistin Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, İsrail’in yardım noktalarında düzenlediği saldırılarda şu ana kadar bin 487 sivilin hayatını kaybettiği, 10 bin 578 sivilin de yaralandığı belirtilmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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