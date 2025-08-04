İsrail'den Gazze’ye yardım gemisi yolda! İskelete dönmüş rehine konuştu, aileler Netanyahu'ya isyan etti

İsrail’de, Gazze’de Hamas’ın elinde tutulan rehinelere dair yayımlanan bir video ülke çapında öfkeye yol açtı. Videoda, Kassam Tugayları'nın esir aldığı İsrailli David’in tünelde açlıktan iskelete dönmüş hali görüldü.

David, "Mezarımı kendi ellerimle kazıyorum çünkü her geçen gün daha da güçsüzleşiyorum. Bu belki de gömüleceğim kabir olacak" ifadelerini kullanmıştı.

İSRAİLLİ REHİNELERİN AİLELERİNDEN YARDIM FİLOSU GİRİŞİMİ!

İsrail basınına göre rehinelerin aileleri, yardım ulaştırmak ve dikkat çekmek amacıyla bu Perşembe günü Gazze’ye bir yardım filosu göndermeye hazırlanıyor. Yulan Cohen'in haberine göre girişimin sloganı: "Onlara en yakın noktaya ulaşmak."

Girişimin, müzakere sürecindeki durgunluk ve yayımlanan esir videolarının ardından hız kazandığı bildirildi.

"NE YİYECEĞİMİ BİLMİYORUM"

Videoda konuşan David, "Kaç gündür bir şey yemedim. Çok az yemek yiyorum. Mercimek, fasulye... bazen hiçbir şey yok. Ne kadar zayıf olduğuma bakın. Bu hayal değil, gerçek" dedi. Günlük olarak duvara yemek listesini yazan David, Temmuz ayı boyunca neredeyse sürekli aç kaldığını ifade etti.

GAZZE'DE YARDIM GEMİSİ: MADLEEN GEMİSİ KAÇIRILDI, CONSCİENCE BOMBALANDI

Özgürlük Filosu Koalisyonu tarafından 1 Haziran’da İtalya’nın Katanya kentinden Gazze’ye doğru yola çıkan Madleen adlı yardım gemisi, 9 Haziran’da uluslararası sularda İsrail tarafından durduruldu. Gemide bulunan aralarında Avrupa Parlamentosu üyesi Rima Hassan ve iklim aktivisti Greta Thunberg’in de yer aldığı 12 gönüllü alıkonuldu. Öte yandan Handala gemisi de kaçırılmıştı.

Daha önce Mayıs ayında yola çıkmaya hazırlanan Conscience adlı başka bir yardım gemisi ise Malta açıklarında İHA saldırısına uğradı. Gemide yangın çıkmış, gövdesinde hasar oluşmuştu.

NETANYAHU'YA ÖFKE BÜYÜYOR: TERK EDİLDİK

Videoda Netanyahu’ya doğrudan seslenen David, "Senin başbakan olarak benimle ve tüm esirlerle ilgilenmen lazım. Bize yardım edildiğine dair duyduklarım yalan. Burada terk edildiğimi düşünüyorum" dedi.

Video sonrası Tel Aviv başta olmak üzere birçok şehirde protestolar düzenlendi. Göstericiler, "Ateşkes hemen şimdi", "Esirleri geri getirin" ve "Yeter artık" sloganları attı.