Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > İsrail'den Gazze’ye yardım gemisi yolda! İskelete dönmüş rehine konuştu, aileler Netanyahu'ya isyan etti

İsrail'den Gazze’ye yardım gemisi yolda! İskelete dönmüş rehine konuştu, aileler Netanyahu'ya isyan etti

Kaynak: Dış Haberler
- Güncelleme:
İsrail&#039;den Gazze’ye yardım gemisi yolda! İskelete dönmüş rehine konuştu, aileler Netanyahu&#039;ya isyan etti
İsrail, Hamas, Gazze, Netanyahu, Haber
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

srail’de tansiyon en üst noktaya ulaştı! Gazze’de Hamas’ın elinde tutulan İsrailli rehine David’in yayımlanan son videosu ülke genelinde infiale yol açtı. Açlıktan iskelete dönen halde görülen David’in, “Mezarımı kendi ellerimle kazıyorum” sözleri toplumda derin bir yankı uyandırırken, ailelerin sabrı taştı. Rehinelerin yakınları, dikkat çekmek ve yardım ulaştırmak amacıyla bu Perşembe günü Gazze’ye yardım gemisi göndermeye hazırlanıyor.

İsrail’de, Gazze’de  Hamas’ın elinde tutulan rehinelere dair yayımlanan bir video ülke çapında öfkeye yol açtı. Videoda, Kassam Tugayları'nın esir aldığı İsrailli David’in tünelde açlıktan iskelete dönmüş hali görüldü.

David, "Mezarımı kendi ellerimle kazıyorum çünkü her geçen gün daha da güçsüzleşiyorum. Bu belki de gömüleceğim kabir olacak" ifadelerini kullanmıştı.

İsrail'den Gazze’ye yardım gemisi yolda! İskelete dönmüş rehine konuştu, aileler Netanyahu'ya isyan etti - 1. Resim

İSRAİLLİ REHİNELERİN AİLELERİNDEN YARDIM FİLOSU GİRİŞİMİ!

İsrail basınına göre rehinelerin aileleri, yardım ulaştırmak ve dikkat çekmek amacıyla bu Perşembe günü Gazze’ye bir yardım filosu göndermeye hazırlanıyor. Yulan Cohen'in haberine göre girişimin sloganı: "Onlara en yakın noktaya ulaşmak."

Girişimin, müzakere sürecindeki durgunluk ve yayımlanan esir videolarının ardından hız kazandığı bildirildi.

"NE YİYECEĞİMİ BİLMİYORUM"

Videoda konuşan David, "Kaç gündür bir şey yemedim. Çok az yemek yiyorum. Mercimek, fasulye... bazen hiçbir şey yok. Ne kadar zayıf olduğuma bakın. Bu hayal değil, gerçek" dedi. Günlük olarak duvara yemek listesini yazan David, Temmuz ayı boyunca neredeyse sürekli aç kaldığını ifade etti.

GAZZE'DE YARDIM GEMİSİ: MADLEEN GEMİSİ KAÇIRILDI, CONSCİENCE BOMBALANDI

Özgürlük Filosu Koalisyonu tarafından 1 Haziran’da İtalya’nın Katanya kentinden Gazze’ye doğru yola çıkan Madleen adlı yardım gemisi, 9 Haziran’da uluslararası sularda İsrail tarafından durduruldu. Gemide bulunan aralarında Avrupa Parlamentosu üyesi Rima Hassan ve iklim aktivisti Greta Thunberg’in de yer aldığı 12 gönüllü alıkonuldu. Öte yandan Handala gemisi de kaçırılmıştı.

Daha önce Mayıs ayında yola çıkmaya hazırlanan Conscience adlı başka bir yardım gemisi ise Malta açıklarında İHA saldırısına uğradı. Gemide yangın çıkmış, gövdesinde hasar oluşmuştu.

İsrail'den Gazze’ye yardım gemisi yolda! İskelete dönmüş rehine konuştu, aileler Netanyahu'ya isyan etti - 2. Resim

NETANYAHU'YA ÖFKE BÜYÜYOR: TERK EDİLDİK

Videoda Netanyahu’ya doğrudan seslenen David, "Senin başbakan olarak benimle ve tüm esirlerle ilgilenmen lazım. Bize yardım edildiğine dair duyduklarım yalan. Burada terk edildiğimi düşünüyorum" dedi.

Video sonrası Tel Aviv başta olmak üzere birçok şehirde protestolar düzenlendi. Göstericiler, "Ateşkes hemen şimdi", "Esirleri geri getirin" ve "Yeter artık" sloganları attı.

Kaynak: Dış Haberler

Diyarbakır'da faciaya ramak kala! Tüp dolu dükkana kurşun yağdırdılarAmca çocuklarının kavgasında kan aktı! 1 kişi hayatını kaybetti
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Havuz keyfi felakete döndü! Yürüyemez hale geldi, korkunç gerçek ortaya çıktı - DünyaYürüyemez hale geldi, korkunç gerçek ortaya çıktıİlk kez Beyaz Saray’da! Azerbaycan ve Ermenistan barış anlaşması için tarih verdi - Dünyaİlk kez Beyaz Saray’da! İmzalar atılmak üzereUkrayna, Rusya’nın nükleer kalbine sızdı! Tüm sırlar ele geçirildi - DünyaUkrayna, Rusya’nın nükleer kalbine sızdı!3 kez uzaya çıkan ''Halk Kahramanı'' Talgat Musabayev hayatını kaybetti - Dünya3 kez uzaya çıkan ''Halk Kahramanı''ndan sevenlerini üzen haberSırbistan’da neler oluyor? Darbe hazırlığı iddiası ülkeyi karıştırdı! - DünyaDarbe hazırlığı iddiası Avrupa ülkesini karıştırdı!Çin’den dünyaya yayılan dehşet! Her 14 saatte bir yeni işkence: Görüntüler ifşa oldu - DünyaHer 14 saatte bir yeni işkence! Görüntüler ifşa oldu
Sonraki Haber Yükleniyor...