Açlıktan iskelete döndü, mezarını kazmaya başladı! Video sonrası binlerce kişi sokaklara döküldü

Gazze'de tüm dünyanın vicdanını sızlatan açlık, İsrailli esirleri de vurmaya başladı. Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın elindeki İsrailli esir, Gazze'deki açlığa ve her geçen gün güçten düştüğüne dikkati çekerek, kaldığı tünel içinde kabrini kendi elleriyle kazdığını söyledi.

BU HAYAL DEĞİL GERÇEK

Videonun 27 Temmuz tarihli olduğunu söyleyen David, "Bugün ne yiyeceğimi bilmiyorum. Kaç gündür bir şey yemedim. Burada çok zor durumdayım. Yiyecek yemek yok, su bile zor bulunuyor. Çok az yemek yiyorum. Ne kadar zayıf olduğuma bakın. Bu hayal değil gerçek" dedi.

İçinde bulunduğu tünelin duvarına günlük olarak yediklerini kaydeden David, "Bu temmuz ayının başladığı gün. Mercimek yemişim, sonraki gün yine mercimek. 4 Temmuz'da bir şey yememişim. Sonraki günler yine fasulye ve mercimek. 8 Temmuz'da açlık, sonraki 3 gün mercimek, 12'sinde yine aç kalmışım. 16-17'sinde yine bir şey yememişim. Arada fasulye ve mercimek. 20 Temmuz'da açlık." diyerek sürekli olarak aynı şeyleri yediğini ve uzun süreli açlık çektiğini ifade etti.

MEZARIMI KENDİ ELLERİMLE KAZIYORUM

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya seslenen esir David, "Burada terk edildiğimi düşünüyorum. Senin başbakan olarak benimle ve tüm esirlerle ilgilenmen lazım. İsrail'de 'esirlerle ilgilenildiğine' dair öğrendiklerimin hepsi yalan." dedi.

Videonun son kısmında kaldığı tünelin içindeki kumları kazdığı görülen esir, "Kabrimi kendi ellerimle kazıyorum çünkü her geçen gün daha da güçsüzleşiyorum. Ölüme doğru gittiğimi düşünüyorum. Bu belki de gömüleceğim kabir olacak." ifadesini kullandı.

İSRAİL GAZZE'DEKİ AÇLIĞI YOK SAYDI

İsrail Dışişleri Bakanlığı, Gazze'ye dayatılan açlık nedeniyle iskelete döndüğü görülen esir Evyatar David'in videosunun yayınlanmasının ardından yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Gazze'deki açlık politikasına değinilmeksizin "David'in ve tüm esirlerin derhal kurtarılması gerektiği" belirtildi.

Açıklamada, "David, bir deri bir kemiğe dönmüşken Hamas ile İslami Cihad mensuplarının sadece birkaç metre ötede ziyafet çektiği" iddia edildi.

İSRAİLLİLER BAKANLIĞIN ÖNÜNDE TOPLANDI

Kanal 12 televizyonunun haberine göre, İsrailli esir David'in ailesi ve diğer esir yakınlarının da arasında olduğu on binlerce İsrailli, Tel Aviv kentinde bir araya geldi.

İsrail'in Tel Aviv kentindeki Savunma Bakanlığı önünde toplanan yüzlerce kişi, Gazze'deki savaşın durdurulması ve İsrailli esirlerin geri getirilmesi talebiyle gösteri düzenledi. Göstericiler, ellerinde rehinelerin fotoğraflarını, İsrail bayrakları ve ateşkesin sağlanmasını talep eden dövizler taşıdı.

Göstericiler, hükümetten Gazze'de acil esir takası anlaşması yapılmasını ve tüm esirlerin salıverilmesini istedi.

İsrailli esir David'in kardeşi gösteride yaptığı açıklamada, İsrail hükümetine, İsrail halkına, ülkelere ve ABD Başkanı Donald Trump'a seslenerek, hem kardeşinin hem de diğer esirlerin kurtarılması için üzerlerine düşen görevi yerine getirmelerini istedi.

Gazze'deki başka bir esirin yakını da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya, "İhmal eden, engel olan, saçma sapan aşamalar ve taktikler icat eden, esirleri kurtarmak için her fırsatı kaçıran kişi sensin. Yeter artık, bunun bedelini çocuklarımız, esirler ödüyor." suçlamasında bulundu.