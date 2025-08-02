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95 Gazzeli çocuk İsrail kurşunuyla başından vurularak katledildi!

Kaynak: Dış Haberler
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95 Gazzeli çocuk İsrail kurşunuyla başından vurularak katledildi!
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ndeki katliamlarında, aralarında 12 yaşından küçüklerin de bulunduğu tam 95 çocuğun, başından veya göğsünden vurularak öldürüldüğü belgelendi.

İşgalci İsrail'in Gazze'deki zulmü devam ediyor.  Gazze Şeridi’ndeki ağır abluka yüzünden bir çocuk da dahil olmak üzere yedi Filistinli daha açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybetti. 

 
Gazze Sağlık Bakanlığı, Ekim 2023’ten bu yana açlıkla bağlantılı ölümlerin sayısının 169’a yükseldiğini duyurdu.
 
İsrail’in 2 Mart’tan bu yana tüm sınır kapılarını kapatması, kıtlık benzeri koşulları daha da ağırlaştırdı.
 
İsrail ordusunun 7 Ekim 2023’te başlattığı saldırılarda, çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere 60.000’den fazla Filistinli hayatını kaybetti. 
95 Gazzeli çocuk İsrail kurşunuyla başından vurularak katledildi! - 1. Resim

95 GAZZELİ ÇOCUK BAŞINDAN VEYA GÖĞSÜNDEN VURULDU

BBC Dünya Servisi, İsrail güçlerinin çocukları hedef aldığı 160’tan fazla vakaya dair kanıtları inceledi. Soruşturmada 95 çocuğun başından veya göğsünden vurularak öldüğü tespit edildi. Kurbanların büyük çoğunluğunun 12 yaş altı olduğu belirlendi.
 
BBC’nin araştırmasında, çocukların bazı durumlarda işgalci ordusunun "güvenli tahliye koridoru" olarak ilan ettiği bölgelerde oynarken hedef alındığı kaydedildi. 
 
İsrail ordusuna ait bir videoda ise bir komutanın "gördüğünüz herkese ateş edin" dediği anlar yer aldı.

ULUSLARARASI MAHKEMELER DEVREDE

Uluslararası Ceza Mahkemesi, geçen Kasım ayında bebek katili İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında "Gazze’de savaş suçu ve insanlığa karşı suç" işledikleri gerekçesiyle tutuklama emri çıkardı.
 
İsrail ayrıca Uluslararası Adalet Divanı’nda, Gazze’deki savaş nedeniyle soykırım suçlamasıyla yargılanıyor.
 
İsrailli insan hakları grupları B'Tselem ve İsrailli Hekimler, Gazze’deki sistematik tahribatın "kasıtlı soykırım" kapsamında değerlendirildiğini aktardı.
Kaynak: Dış Haberler
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