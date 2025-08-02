Yardım için bekleyen sivillere İsrail ateşi: 12 ölü, 90 yaralı
Dünya Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
İsrail ordusu, Gazze'deki yardım dağıtım noktasına saldırı düzenledi. Sivillere açılan ateş sonucu 12 kişi hayatını kaybederken, 90 kişi de yaralandı.
İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde açlık krizi yaşanıyor. İnsanı yardım girişinin kısıtlandığı bölgede açlık yayılıyor, tıbbi gereçlere ve hijyen malzemelerine olan ihtiyaç her geçen gün artıyor.
Bu nedenlerle başta çocuklar olmak üzere bölgede açlık nedeniyle ölümler artıyor. İsrail'in kıtlığı dayattığı Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana açlık nedeniyle 92'si çocuk 162 kişi hayatını kaybetti.
YARDIM BEKLEYEN SİVİLLERİ HEDEF ALDILAR
Yerel ve uluslararası çevreler, İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtirken, kan donduran bir gelişme daha yaşandı. İsrail, yine yardım almak isteyen sivilleri hedef aldı.
İsrail askerlerinin, Gazze'nin orta kesimindeki Netzarim Koridoru yakınlarında yardım bekleyen sivillere ateş açması sonucu 12 Filistinli hayatını kaybetti, 90 kişi yaralandı.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sinem Eryılmaz