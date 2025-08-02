Yardım için bekleyen sivillere İsrail ateşi: 12 ölü, 90 yaralı

ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde açlık krizi yaşanıyor. İnsanı yardım girişinin kısıtlandığı bölgede açlık yayılıyor, tıbbi gereçlere ve hijyen malzemelerine olan ihtiyaç her geçen gün artıyor.

Bu nedenlerle başta çocuklar olmak üzere bölgede açlık nedeniyle ölümler artıyor. İsrail'in kıtlığı dayattığı Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana açlık nedeniyle 92'si çocuk 162 kişi hayatını kaybetti.

YARDIM BEKLEYEN SİVİLLERİ HEDEF ALDILAR

Yerel ve uluslararası çevreler, İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtirken, kan donduran bir gelişme daha yaşandı. İsrail, yine yardım almak isteyen sivilleri hedef aldı.