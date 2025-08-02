İsrail basını yazdı! "Hamas ile müzakereler sonlanırsa tek seçenek istifa"

Yedioth Ahronot gazetesinde yer alan haberde, İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, siyasilerle ilişkilerinde kritik bir yol ayrımında olduğu belirtildi.

Müzakerelerin sekteye uğraması durumunda Zamir'in önündeki tek seçeneğin istifa etmek olabileceği iddia edildi.

İSRAİL ORDUSUNA YÖNELİK HAKARETLER

Haberde, söz konusu krizin alışılmış kurumsal anlaşmazlıkların ötesine geçtiği ve kabine toplantılarında bazı bakanların orduya yönelik hakaret içeren açıklamalarda bulunacak kadar ileri gittiği ifade edildi.

İsrail Kanal 12 Televizyonunun haberinde ise Zamir'in, "siyaset ile ordu arasındaki bu gerilimden çok sıkıldığı ve siyasilerden Gazze'deki savaşın devamı konusunda net kararlar almasını talep ettiği" aktarıldı.

Haberde, Netanyahu'nun kesin kararlar almaktan kaçındığı ve bu durumun da Gazze'deki tüm yükü ordunun omuzuna yüklediği ileri sürüldü.

Genelkurmay Başkanı Zamir ile Netanyahu hükümeti arasında "Gazze'deki İsrailli esirlerin durumu ve askeri operasyonların net bir siyasi yol haritası olmadan sürdürülmesi konusunda" görüş ayrılığı yaşanıyor.

MÜZAKERE SÜRECİNDE YAŞANAN TIKANIKLIK

Hamas, 24 Temmuz'da İsrail ile esir takası ve Gazze'de ateşkes için arabulucuların sunduğu taslağa ilişkin cevabını ilettiğini bildirmişti.

İsrail Başbakanlık Ofisi, yaptığı yazılı açıklamada, arabulucular yoluyla Hamas'ın cevabının Tel Aviv'e ulaştığını ve değerlendirildiğini açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ise "Hamas'ın ateşkes konusunda isteksiz" olduğunu iddia ederek, Katar'ın başkenti Doha'da ateşkes görüşmelerini yürüten ekibini "danışma amacıyla" geri çağırma kararı aldıklarını kaydetmişti.

Mısır ile Katar 25 Temmuz'da yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki müzakerelerin istişare amacıyla askıya alınmasının normal bir durum olduğunu bildirmişti.