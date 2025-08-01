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Hamas liderleri İstanbul'da! Türkiye'den İsrail'in planı için net mesaj

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Hamas liderleri İstanbul&#039;da! Türkiye&#039;den İsrail&#039;in planı için net mesaj
Türkiye, Hamas, İsrail, Gazze, Haber
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş başkanlığındaki Hamas heyetiyle İstanbul'da bir araya geldi. Bakan Fidan, İsrail’in Gazzelileri topraklarından sürme; Batı Şeria’yı ilhak etme adımlarının asla kabul edilemeyeceğini ifade etti.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre Bakan Fidan, Hamas Şura Meclisi Başkanı Derviş başkanlığındaki Hamas heyetiyle bugün İstanbul'da bir görüşme gerçekleştirdi.

Hamas heyeti, Gazze'ye girişine izin verilen insani yardım miktarının ihtiyacı karşılamaktan çok uzak olduğuna ve İsrail'in ateşkes müzakerelerinde uzlaşmaz bir tutum izlediğine dikkat çekti.

Bakan Fidan, İsrail'in Gazze halkını açlığa mahkum ederek soykırım politikasını devam ettirdiğini, bu yaklaşımın Netanyahu hükümetinin ateşkes sağlanması konusunda ciddi bir tutum içinde olmadığını gösterdiğini kaydetti.

İSRAİL DİRENİŞİ SİNDİRMEYİ HEDEFLİYOR 

İsrail'in ateşkes müzakerelerini uzatmak suretiyle Gazze halkının direncini kırmayı hedeflediğini ve böylece yurtlarını terk etmeye zorladığını belirtti.

Bakan Fidan, İsrail'in Gazzelileri topraklarından sürmeye ve Batı Şeria'yı ilhak etmeye yönelik adımlarının asla kabul edilemeyeceğini kaydetti ayrıca, Türkiye'nin müzakerelerin devam etmesini desteklediğini vurguladı.

"İSRAİL YALNIZLAŞACAK"

Öte yandan, dünya kamuoyunun Filistinlilere yönelik desteğinin artmakta olduğunu belirten Bakan Fidan, kamuoylarının baskısı neticesinde Filistin Devleti'ni her geçen gün daha fazla ülkenin tanıdığını ve İsrail'in giderek yalnızlaştığını ifade etti.

Bakan Fidan, Türkiye'nin Filistin davasına olan desteğinin en güçlü şekilde devam edeceğini söyledi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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