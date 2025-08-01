Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'özgür Gazze' çıkışı: O kutlu gün geldiğinde, orada olacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'özgür Gazze' çıkışı: O kutlu gün geldiğinde, orada olacağız

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze, Filistin, İsrail, TUGVA, Haber
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

TÜGVA Yaz Okulları Finali Programı”nda açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in Gazze'de yürüttüğü soykırıma dikkat çekerek, Türkiye'nin her daim Filistin halkının yanında olduğunu ifade etti. Erdoğan "Suriye'de olduğu gibi Gazze'de de zulmün sona erdiğini inşallah göreceğiz. O güzel günlere mutlaka vasıl olacağız. Gazzeli kardeşlerimiz şehit kanlarıyla sulanmış o mübarek topraklarda, inşallah ebediyen özgürce yaşayacak. O kutlu gün geldiğinde, biz de orada olacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beşiktaş TÜPRAŞ Stadyumu'nda 'TÜGVA Yaz Okulları Finali Programı'nda konuştu.

Erdoğan, Türkiye'nin Gazze'ye ve Filistin halkına yönelik desteğini süreceğini altını çizerek "Suriye'de olduğu gibi Gazze'de de zulmün sona erdiğini inşallah göreceğiz. O güzel günlere mutlaka vasıl olacağız. Gazzeli kardeşlerimiz şehit kanlarıyla sulanmış o mübarek topraklarda, inşallah ebediyen özgürce yaşayacak. O kutlu gün geldiğinde, biz de orada olacağız" diye konuştu. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'özgür Gazze' çıkışı: O kutlu gün geldiğinde, orada olacağız - 1. Resim

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan satır başları şöyle:

İslam dünyasını ilgilendiren bütün meselelerde TÜGVA milletimize yakışan vicdanlı, merhametli bir duruş sergiliyor.

Ellerine geçirdikleri her fırsatı TÜGVA'ya saldırmak için kullananları rahatsız edende işte bu hizmetlerdir.

Sevgili gençler, 81 ilimizde 400 bin öğrencinin katıldığı yaz okullarında gençlerimiz altı hafta boyunca dolu dolu zaman geçirdiler. Bir yandan milli ve manevi değerlerimizi kuşanırken, diğer yandan farklı spor dallarında kendilerini geliştirdiler. Yarıştılar, eğlendiler, öğrendiler, yeni ve sağlam dostluklar edindiler. Pek çok evladımız ömürlerinin geri kalanında tebessümle hatırlayacakları kıymetli anılar biriktirdiler. Öğrencilerimize rehberlik eden, birikimleriyle genç kardeşlerimize yeni ufuklar çizen tüm hocalarımızı tebrik ediyorum.

Kalbi Türkiye için çarpan, yüreğinde Filistin'in, Gazze'nin derdi, hüznü olan sizin gibi gençleri yetiştiren anne ve babalara saygılarımı gönderiyorum.

Gençlerimizi marjinallerin insafına terk etmeyeceğiz.

Polise asit atan, taş atan, molotof atan, esnafın malını ve mülkünü yağmalayan değil; vatana, millete, ümmete sevdalı gençlerin yetişmesini istemiyorlar.

Dosta güven veren, duruşuyla dimdik ayakta gençler, burada Türkiye’nin istikbali var, aydınlık yarınları var. Burada Türkiye’yi özellikle Ortadoğu’nun, Balkanların ve Kafkasya’nın umudu gençliği var.

Sultan Alparslan’ı Sultan Fatih’le, Selahaddin Eyyubi’yi Yavuz Selim’le, Kanuni’yi Sultan Abdülhamid’le buluşturan gençlik burada.

Horasan'dan Kudüs'e, Kırım'dan Gazze'ye gönül coğrafyasını kucaklayan gençlik burada. 

28 Şubat'ın kirli ve kibirli zihniyetini bir daha geri gelmemek üzere tarihin çöp sepetine yolladık.

Gençlere terörün olmadığı, her metrekaresinde huzurun, güvenliğin, refahın, kardeşliğin egemen olduğu bir Türkiye'yi teslim edeceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'özgür Gazze' çıkışı: O kutlu gün geldiğinde, orada olacağız - 2. Resim

MUHALEFETE 'LGS' TEPKİSİ

LGS tartışmasında olduğu gibi size iftira atacaklar. Zorbalıklara boyun eğmeyeceksiniz. Onlara en güzel cevabı başarılarınızla vereceksiniz.

Kimse size  üvey evlat muamelesi yapamaz.

GAZZE'DEKİ SOYKIRIM UNUTULMADI 

Gazze'de son asrın en vahşi soykırımı yaşanmaktadır. Sadece çocuklar, bebekler değil, insanlık adına ne varsa bir avuç caninin elinde yok edilmektedir.

İsrail'den aferin almak için Filistin direnişine terör iftirası atanlara rağmen Gazze'nin kahraman evlatlarına sırtımızı dönmedik.

Bizim Filistin hassasiyetimizi sorgulamak, sizin ne haddinize? Düne kadar topraklarını savunan Gazzelilere 'terörist' diyen siz değil miydiniz?

Ne yaparsanız yapın bize kara çalamayacaksınız. Filistin halkının kalbindeki Türkiye sevdasını, Tayyip Erdoğan sevdasını söküp atamayacaksınız.

"ORADA OLACAĞIZ"

Suriye'de olduğu gibi Gazze'de de zulmün sona erdiğini inşallah göreceğiz. O güzel günlere mutlaka vasıl olacağız.

Gazzeli kardeşlerimiz şehit kanlarıyla sulanmış o mübarek topraklarda, inşallah ebediyen özgürce yaşayacak. O kutlu gün geldiğinde, biz de orada olacağız.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

10 kilometre alev püskürttü! Endonezya'da yanardağ faciasıYarın yağmur yağacak mı? 2 Ağustos İstanbul, İzmir ve Ankara hava durumu tahminleri
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bakan Fidan'dan üst düzey görüşmeler! Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı ile görüştü - GündemBakan Fidan'dan Katar ile üst düzey görüşmeler!Ankara'da savunma zirvesi! Bakan Güler ve Pakistan Deniz Kuvvetleri Komutanı Ashraf bir araya geldi - GündemAnkara'da savunma zirvesi! Pakistanlı heyet kabul edildiKılıçdaroğlu'ndan sürpriz ziyaret! Tutuklu CHP'li başkanla görüştü - GündemKılıçdaroğlu'ndan sürpriz ziyaret!Bakan Kurum duyurdu: Yanan köyler yeniden ayağa kaldırılacak! Çalışmalar bir ay içinde başlıyor - GündemYanan köyler yeniden ayağa kaldırılacakSelçuk Bayraktar'ı hiç böyle görmediniz! Bu kez özel hayatını paylaştı, yorum yağdı - GündemBu kez özel hayatını paylaştı, yorum yağdıNuman Kurtulmuş'tan liderlere 'teşekkür' telefonu - GündemNuman Kurtulmuş'tan liderlere 'teşekkür' telefonu
Sonraki Haber Yükleniyor...