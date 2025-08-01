Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'özgür Gazze' çıkışı: O kutlu gün geldiğinde, orada olacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beşiktaş TÜPRAŞ Stadyumu'nda 'TÜGVA Yaz Okulları Finali Programı'nda konuştu.

Erdoğan, Türkiye'nin Gazze'ye ve Filistin halkına yönelik desteğini süreceğini altını çizerek "Suriye'de olduğu gibi Gazze'de de zulmün sona erdiğini inşallah göreceğiz. O güzel günlere mutlaka vasıl olacağız. Gazzeli kardeşlerimiz şehit kanlarıyla sulanmış o mübarek topraklarda, inşallah ebediyen özgürce yaşayacak. O kutlu gün geldiğinde, biz de orada olacağız" diye konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan satır başları şöyle:

İslam dünyasını ilgilendiren bütün meselelerde TÜGVA milletimize yakışan vicdanlı, merhametli bir duruş sergiliyor.

Ellerine geçirdikleri her fırsatı TÜGVA'ya saldırmak için kullananları rahatsız edende işte bu hizmetlerdir.

Sevgili gençler, 81 ilimizde 400 bin öğrencinin katıldığı yaz okullarında gençlerimiz altı hafta boyunca dolu dolu zaman geçirdiler. Bir yandan milli ve manevi değerlerimizi kuşanırken, diğer yandan farklı spor dallarında kendilerini geliştirdiler. Yarıştılar, eğlendiler, öğrendiler, yeni ve sağlam dostluklar edindiler. Pek çok evladımız ömürlerinin geri kalanında tebessümle hatırlayacakları kıymetli anılar biriktirdiler. Öğrencilerimize rehberlik eden, birikimleriyle genç kardeşlerimize yeni ufuklar çizen tüm hocalarımızı tebrik ediyorum.

Kalbi Türkiye için çarpan, yüreğinde Filistin'in, Gazze'nin derdi, hüznü olan sizin gibi gençleri yetiştiren anne ve babalara saygılarımı gönderiyorum.

Gençlerimizi marjinallerin insafına terk etmeyeceğiz.

Polise asit atan, taş atan, molotof atan, esnafın malını ve mülkünü yağmalayan değil; vatana, millete, ümmete sevdalı gençlerin yetişmesini istemiyorlar.

Dosta güven veren, duruşuyla dimdik ayakta gençler, burada Türkiye’nin istikbali var, aydınlık yarınları var. Burada Türkiye’yi özellikle Ortadoğu’nun, Balkanların ve Kafkasya’nın umudu gençliği var.

Sultan Alparslan’ı Sultan Fatih’le, Selahaddin Eyyubi’yi Yavuz Selim’le, Kanuni’yi Sultan Abdülhamid’le buluşturan gençlik burada.

Horasan'dan Kudüs'e, Kırım'dan Gazze'ye gönül coğrafyasını kucaklayan gençlik burada.

28 Şubat'ın kirli ve kibirli zihniyetini bir daha geri gelmemek üzere tarihin çöp sepetine yolladık.

Gençlere terörün olmadığı, her metrekaresinde huzurun, güvenliğin, refahın, kardeşliğin egemen olduğu bir Türkiye'yi teslim edeceğiz.

MUHALEFETE 'LGS' TEPKİSİ

LGS tartışmasında olduğu gibi size iftira atacaklar. Zorbalıklara boyun eğmeyeceksiniz. Onlara en güzel cevabı başarılarınızla vereceksiniz. Kimse size üvey evlat muamelesi yapamaz.

GAZZE'DEKİ SOYKIRIM UNUTULMADI

Gazze'de son asrın en vahşi soykırımı yaşanmaktadır. Sadece çocuklar, bebekler değil, insanlık adına ne varsa bir avuç caninin elinde yok edilmektedir. İsrail'den aferin almak için Filistin direnişine terör iftirası atanlara rağmen Gazze'nin kahraman evlatlarına sırtımızı dönmedik. Bizim Filistin hassasiyetimizi sorgulamak, sizin ne haddinize? Düne kadar topraklarını savunan Gazzelilere 'terörist' diyen siz değil miydiniz? Ne yaparsanız yapın bize kara çalamayacaksınız. Filistin halkının kalbindeki Türkiye sevdasını, Tayyip Erdoğan sevdasını söküp atamayacaksınız. İlgili Haber Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Filistin' teşekkürü: Sabır taşı çatlamak üzere, kimse sessiz kalamaz

"ORADA OLACAĞIZ"