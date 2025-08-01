Time dergisinden Gazze kapağı: Açlığın, acının ve umudun karesi

Time dergisi, abluka altındaki Filistin topraklarında yaşanan “Gazze trajedisini” gözler önüne seren kapağı için Anadolu Ajansı foto muhabirinin çektiği bir fotoğrafı seçti.

Ali Jadallah’ın fotoğrafında, Gazze Şehri’nde bir kapının arkasında toplanmış, malnourish (kötü beslenmiş) Filistinli kadınlar, yiyecek umuduyla tencere ve kaplar uzatıyor. Kadınlardan biri ağlarken, diğerleri ise kemik yapısı belirgin yüzleriyle kameraya derin bakışlarla bakıyor.

"ÇEKİLEN FOTOĞRAFLAR DELİL OLARAK KULLANILDI"

Anadolu Ajansı Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan, X (eski adıyla Twitter) hesabından yaptığı açıklamada, “AA Gazze foto muhabiri @alijadallah66, İsrail’in Gazze’de sürdürdüğü soykırım politikasını dünyaya objektifiyle aktarıyor” dedi.

Jadallah, uluslararası fotoğraf yarışmalarında birçok ödül aldı. Çektiği fotoğraflar, Güney Afrika’nın Aralık 2023’te Uluslararası Adalet Divanı’nda İsrail aleyhine Gazze’de işlenen suçların soykırım kapsamına alındığı iddialarıyla açtığı davada delil olarak kullanıldı.

Mahkemeye sunulan ve Güney Afrika’nın avukatlarından Adila Hassim tarafından temsil edilen fotoğraf, İsrail güçlerinin büyük yıkımına sahne olan Khan Younis bölgesinde çekildi ve bölgede yaşanan tahribatı gözler önüne serdi.

GAZZE'DE AÇLIK VE SOYKIRIM HİÇ OLMADIĞI KADAR DERİN

Uluslararası ateşkes çağrılarını reddeden İsrail ordusu, 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze’de sert bir saldırı düzenliyor. Saldırılarda 60 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti, ölenlerin çoğunu kadınlar ve çocuklar oluşturuyor. Süregelen bombardıman nedeniyle bölgede ciddi gıda kıtlığı yaşanıyor.

Gazze Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Ekim 2023’ten bu yana en az 154 kişi açlıktan hayatını kaybetti, bunların 89’u çocuk.

Geçen kasım ayında ise Uluslararası Ceza Mahkemesi, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında Gazze’de işlenen savaş suçu ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle tutuklama kararı çıkardı.