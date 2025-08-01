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Dolmabahçe'de kritik zirve! Erdoğan, Meloni ve Dibeybe ile görüşüyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Recep Tayyip Erdoğan, Giorgia Meloni, Abdulhamid Dibeybe, Türkiye, İtalya, Libya, Haber
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe'de İtalya Başbakanı Meloni ve Libya Başbakanı Dibeybe ile görüşüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe'deki ofisinde önemli bir zirveye ev sahipliği yapıyor.

Dolmabahçe'de kritik zirve! Erdoğan, Meloni ve Dibeybe ile görüşüyor - 1. Resim

Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'yi​​​​​​​ kabul etti. Liderlerin görüşmesi basına kapalı olarak gerçekleştiriliyor.

Zirvede özellikle Akdeniz'deki enerji, güvenlik ve göç gibi ortak meselelerinin masaya yatırılması bekleniyor.

Dolmabahçe'de kritik zirve! Erdoğan, Meloni ve Dibeybe ile görüşüyor - 1. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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