Dolmabahçe'de kritik zirve! Erdoğan, Meloni ve Dibeybe ile görüşüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe'deki ofisinde önemli bir zirveye ev sahipliği yapıyor.

Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'yi​​​​​​​ kabul etti. Liderlerin görüşmesi basına kapalı olarak gerçekleştiriliyor.

Zirvede özellikle Akdeniz'deki enerji, güvenlik ve göç gibi ortak meselelerinin masaya yatırılması bekleniyor.