Dolmabahçe'de kritik zirve! Erdoğan, Meloni ve Dibeybe ile görüşüyor
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Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe'de İtalya Başbakanı Meloni ve Libya Başbakanı Dibeybe ile görüşüyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe'deki ofisinde önemli bir zirveye ev sahipliği yapıyor.
Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'yi kabul etti. Liderlerin görüşmesi basına kapalı olarak gerçekleştiriliyor.
Zirvede özellikle Akdeniz'deki enerji, güvenlik ve göç gibi ortak meselelerinin masaya yatırılması bekleniyor.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Gözde Nur Bayar