Uzmanlar 'Filistin' adımlarını değerlendirdi: Tanınma Gazze’nin problemini çözmez

YEŞİM ERASLAN'IN HABERİ / ANKARA - Son günlerde Filistin’i tanıyacağını açıklayan ülkelerin artması İsrail’i panikletti.

Tanıma kararlarının etkisini gazetemize değerlendiren Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nuray Ekşi, bu açıklamalardan çok büyük sonuçlar beklenmemesi gerektiğini söyledi.

Birleşmiş Milletlerde 147 ülkenin Filistin’i tanıdığına dikkat çeken Ekşi, bu rakamın 153’e çıkmasının Gazze’deki sıkıntıyı hukuk ve siyasi açıdan kalıcı çözmeye yetmeyeceğini ifade etti.

"HERKESİN FİLİSTİN HALKINA SAHİP ÇIKMASI GEREKİYOR"

Ekşi, “BM Güvenlik Konseyinin İsrail’e yönelik çok sayıda kararı bulunuyor. Uluslararası Adalet Divanında açılan davalar, Ceza Mahkemesinin kararları var. Bugüne kadar olumlu bir sonuç elde edilebildi mi? Artık herkesin şapkasını önüne koyması ve Filistin halkına sahip çıkması gerekiyor. Belli ki Hamas, Gazze’de olduğu sürece İsrail bu çatışmayı sona erdirmeyecek.

İsrail’in F-35’i, nükleer bombası, İran’ı vurabilecek kapasitesi var. Bununla Filistin baş edebilir mi? Bu kadar üstün güçte savaş araçları olan İsrail’e karşı Filistinliler taşla sopayla karşılık verebildi. Buna artık bir son verilmeli. Bence İsviçre modeli uygulanmalı. İsrail işgal ettiği alanlardan çekilmeli ve burada silahtan arındırılmış bir alan oluşturulmalı. BM Barış Gücünün de burada olmaması gerekiyor. Her iki ülkenin sınırları da çizilmeli ve herkes kendi ülkesinde kalmalı” dedi.

"İSRAİL FEVKALADE PANİKLEDİ"

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Hukuk Anabilim Dalı Doç. Dr. Hakan Erkiner ise tanıma kararlarının hukuki bir anlamı olduğunu ve geri alınamayacağını ifade etti.

Erkiner, “İsrail bu karar karşısında fevkalade panikledi. BM Güvenlik Konseyinin daimi iki üyesi olan Fransa ve İngiltere’yi bu noktaya getiren, İsrail’in uyguladığı politikanın vahşiliğidir. Bu kararlara göre, İsrail’i kuran İngiltere, siyonizmin kaynağı olan ABD’den ayrışıyor gibi görünüyor” dedi.