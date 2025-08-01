İsrailli esir asker kameraların karşısında hüngür hüngür ağladı! ''Tek sorumlusu Netanyahu''

İsrail ablukası altındaki Gazze’de yaşanan açlık krizi günden güne daha da ağırlaşıyor. Kıtlık ve yetersiz beslenme sebebiyle bebek ve siviller hayatını kaybederken Hamas’tan dikkat çeken bir hamle geldi.

''AÇLIKTAN ÖLÜYORUM''

Kassam Tugayları, İsrailli esir asker Rom Braslavski’ye ait bir video yayınladı. Videonun başından sonuna kadar ağlayan Braslavski, İsrail hükümetinin başlattığı 'Gideon Arabaları' operasyonu nedeniyle esirlere yiyecek ve su verilmediğini belirterek "Açlıktan ölüyorum" ifadelerini kullandı.

''TEK SORUMLUSU NETANYAHU''

Sağlığının bozulmaya başladığını vurgulayan İsrailli asker, bu durumun tek sorumlusunun bebek katili İsrail Başbakanı Netanyahu olduğunu söyledi.