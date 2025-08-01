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İsrailli esir asker kameraların karşısında hüngür hüngür ağladı! ''Tek sorumlusu Netanyahu''

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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İsrail, Gazze, Hamas, Netanyahu, Haber
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İsrail'in açlık ve kıtlığı dayattığı Gazze Şeridi'nde insanlık dramı yaşanırken, Hamas’tan İsrail’e karşı dikkat çeken bir hamle geldi. Kassam Tugayları, Gazze’de esir tutulan bir İsrail askerinin  videosunu yayınladı. Videonun başından sonuna kadar ağlayan İsrailli asker, ''Açlıktan ölüyorum'' dedi. 

İsrail ablukası altındaki Gazze’de yaşanan açlık krizi günden güne daha da ağırlaşıyor. Kıtlık ve yetersiz beslenme sebebiyle bebek ve siviller hayatını kaybederken Hamas’tan dikkat çeken bir hamle geldi. 

İsrailli esir asker kameraların karşısında hüngür hüngür ağladı! ''Tek sorumlusu Netanyahu'' - 1. Resim

''AÇLIKTAN ÖLÜYORUM'' 

Kassam Tugayları, İsrailli esir asker Rom Braslavski’ye ait bir video yayınladı.  Videonun başından sonuna kadar ağlayan Braslavski, İsrail hükümetinin başlattığı 'Gideon Arabaları' operasyonu nedeniyle esirlere yiyecek ve su verilmediğini belirterek "Açlıktan ölüyorum" ifadelerini kullandı. 

İsrailli esir asker kameraların karşısında hüngür hüngür ağladı! ''Tek sorumlusu Netanyahu'' - 2. Resim

''TEK SORUMLUSU NETANYAHU''

Sağlığının bozulmaya başladığını vurgulayan İsrailli asker, bu durumun tek sorumlusunun bebek katili İsrail Başbakanı Netanyahu olduğunu söyledi. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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