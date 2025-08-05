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İsrailli hahamdan skandal sözler: Gazze'deki çocuklar açlıktan ölmeli

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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İsrailli hahamdan skandal sözler: Gazze&#039;deki çocuklar açlıktan ölmeli
İsrail, Filistin, Gazze, AÇLIK, Terörizm, İslam, Haber
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Filistinli çocukları “geleceğin teröristleri” olarak tanımlayan İsrailli din adamı “Hepsi açlıktan ölmeli” dedi.

İsrailli din adamı Ronen Shaulov, Gazze’deki çocuklar hakkında insanlık dışı açıklamalarda bulundu. Shaulov’un “Bütün Gazze ve Gazze’deki tüm çocuklar açlıktan ölmeli” sözleri, savaşın en büyük bedelini ödeyen sivillere yönelik kin ve nefreti bir kez daha gözler önüne serdi. Haham Shaulov, masum insan olmadığını iddia ettiği Gazze halkını hedef alırken, Filistinli çocukları da “geleceğin teröristleri” olarak tanımladı. Bu yaklaşımına ise İncil’deki Amalek hikâyesini gerekçe gösterdi. Söz konusu benzetme, birçok kesim tarafından nefretin ve ırkçı tutumun örtüsü olarak değerlendirildi.

‘SADECE APTALLAR ACIR!’

Shaulov’un söylemleri yalnızca bireysel bir öfke değil, İsrail’deki bazı radikal kesimlerin Filistinlilere karşı benimsediği acımasız yaklaşımı da yansıtıyor. Haham “Ülkemizde insanların Gazze’deki aç çocuklardan bahsetmesi bile utançtır” ifadeleriyle bölgede yaşanan insanlık dramını küçümseyen bir tavır sergiledi. Gazze’deki Filistinlilerin, İsrailli rehinelere kötü muamele ettiğini savunan Shaulov, bu tutumu çocukluklarına dayandırarak şiddeti meşrulaştırmaya çalışarak “Gazze’dekiler rehineleri aç bırakıp öldürenler de bir zamanlar çocuktu” dedi. “Sadece aptal bir İsrail nefretçisi, geleceğin teröristlerine acır” sözleriyle vicdan ve merhamet duygularını hedef alan Shaulov’un bu açıklamaları, insan hayatına değer vermeyen bir zihniyetin dışavurumu olarak nitelendirildi.

CAN KAYBI 180’E YÜKSELDİ

Öte yandan Gazze Şeridi’nde son 24 saatte 5 sivil daha açlık ve yetersiz beslenme sebebiyle hayatını kaybetti. Böylece İsrail’in gıda yardımını kısıtlaması sebebiyle can verenlerin sayısı 180’e ulaştı. Bununla birlikte İsrail ordusu Gazze’nin farklı bölgelerindeki saldırılarını sürdürüyor. Aralarında insani yardım alabilmek için bekleyenler dâhil olmak üzere son 24 saatte 94 Gazzeli daha İsrail askerleri tarafından şehit edildi. 7 Ekim 2023 tarihinde başlayan saldırılarda ise toplam can kaybı 60 bin 933’e yükseldi. Saldırıların devam etmesi sebebiyle enkaz altında hâlâ binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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