İngiltere ve Fransa’nın ardından Avustralya ve Yeni Zelanda Filistin Devleti'ni tanıyacaklarını duyurdu

İsrail'in, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de sürdürdüğü soykırım, işgal ve istilasının gölgesinde, Avustralya ve Yeni Zelanda’dan Filistin devletinin tanınmasına yönelik tarihi adımlar geliyor.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, önümüzdeki ay Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 80. oturumunda Filistin’i tanıyacaklarını duyurdu. Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Winston Peters ise, konuyu kabine gündemine aldıklarını ve Eylül sonunda açıklanacak kararla Wellington’un da aynı adımı atabileceğini söyledi.

AVUSTRALYA'DAN KOŞULLU TANIMA KARARI

Canberra’da gazetecilere konuşan Albanese, tanımanın Filistin Yönetimi’nden alınacak taahhütlere bağlı olacağını açıkladı.

Açıklanan taahhütler arasında, Hamas’ın gelecekteki herhangi bir Filistin devletinde yer almaması şartı öne çıktı.

Albanese, "İki devletli bir çözüm, Orta Doğu’daki şiddet döngüsünü kırmak ve Gazze’deki çatışma, acı ve açlığa son vermek için insanlığın en iyi umududur" dedi.

Avustralya lideri, Perşembe günü İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüştüğünü ve kendisine “askeri değil siyasi çözüm” gerektiğini söylediğini de açıkladı.

YENİ ZELANDA: KARAR EYLÜL'DE

Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Winston Peters, devlet radyosuna yaptığı açıklamada, kabine toplantısında Filistin’in tanınmasını görüştüklerini ve BM Genel Kurulu öncesinde kararın netleşeceğini duyurdu.

Peters, “Sahadaki gerçekler hızla kötüleşiyor. Yakın ortaklarımız tanıma konusunda bölünmüş durumda. Bir dizi Arap devleti Hamas’ın silahsızlandırılması ve gelecekte hiçbir rolü olmaması gerektiğini açıkça ortaya koydu” dedi.

BATI DÜNYASINDA FİLİSTİN ADIMI BÜYÜYOR

Avustralya ve Yeni Zelanda’nın açıklamaları, son haftalarda art arda gelen Batı dünyasındaki diplomatik hamlelerin devamı niteliğinde.

Fransa, BM Genel Kurulu’nda Filistin’i tanıyacağını ilan etti.

İngiltere, İsrail’in belirli koşulları yerine getirmemesi halinde tanıma kararını destekleyeceğini açıkladı.

Kanada da benzer bir pozisyon aldı.

Avustralya geçen hafta, İsrail’in Gazze’nin askeri kontrolünü ele geçirme planını eleştirmişti. Albanese, Netanyahu’nun uluslararası çağrılara kulak tıkamasının, yasadışı yerleşimlerin hızla genişletilmesinin ve Filistin devletine açıkça karşı çıkmasının tanıma kararını hızlandırdığını söyledi.

Dışişleri Bakanı Penny Wong ile yaptığı ortak açıklamada Albanese, “Netanyahu Hükümeti ilhak tehdidinde bulunarak iki devletli çözüm ihtimalini ortadan kaldırıyor” dedi.