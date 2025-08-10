İsrailliler “Gazze’den çıkın” sloganıyla televizyon kanalını bastı! "Halk ateşkes istiyor"

Gazze Şeridi’ndeki saldırıların sona ermesini ve esirlerin serbest bırakılmasını talep eden İsrailli göstericiler, sağcı bir televizyon kanalının canlı yayınına baskın düzenledi.

Yediot Aharonot gazetesinin haberine göre, onlarca gösterici, Kanal 13 binasına yayın sırasında girerek stüdyoda slogan attı.

Üzerlerinde “Gazze’den çıkın” yazılı tişörtler bulunan protestocular, “halk ateşkes istiyor” ve “İsrail Gazze’yi aç bırakıyor” sloganlarıyla dikkat çekti.

CANLI YAYINI BASTILAR

Göstericiler, programın sunucusuna ulaşmaya çalışırken güvenlik görevlileri ve prodüksiyon ekibinin müdahalesiyle stüdyodan çıkarıldı. Olay, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu ve çok sayıda izlenme aldı.

Baskını, İsrailli ve Arap aktivistlerin oluşturduğu “Birlikte Duruyoruz” (Standing Together) adlı sivil toplum kuruluşu üstlendi. Kuruluş, yazılı açıklamasında yayının “Gazze’deki savaşın sona ermesi” çağrısıyla kesildiğini belirtti.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Televizyon programının stüdyolarına bir saat uzaklıkta, esirler ölüme terk ediliyor, çocuklar açlıktan ölüyor. Medya ise halka Gazze’de olup biteni anlatmıyor ve her şeyin normal olduğuna inandırıyor.”

NETANYAHU'YU SUÇLADILAR

Kuruluş, İsrail hükümetini “yerleşim hayali adına soykırım ve aç bırakma savaşını sürdürmekle” suçladı. Açıklamada, Gazze’deki saldırıların durması, esirlerin serbest bırakılması ve açlığın sona ermesi için herkesin günlük hayatı durdurması gerektiği vurgulandı.

ATEŞKES MÜZAKERELERİ TIKANDI

İsrail, birkaç gün önce Katar’da Hamas ile yürütülen dolaylı müzakerelerden çekildi. Geri çekilme gerekçesi olarak “Gazze’den çekilme, savaşı bitirme ve esirlerin serbest bırakılması” konularında taviz verilmemesi gösterildi.

Hamas ise kapsamlı bir ateşkes ve esir takasına açık olduğunu belirtirken, İsrail’in sadece kendi şartlarının geçerli olduğu geçici ateşkesi kabul ettiğini kaydetti. İsrail tarafı ise ateşkes teklifini Hamas’ın reddettiğini öne sürdü.