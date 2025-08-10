Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Netanyahu'ya en yakın isimlerden soğuk duş! İşgal planına karşı çıktılar

Netanyahu’ya en yakın isimlerden soğuk duş! İşgal planına karşı çıktılar

Tel Aviv yönetiminde çatlak büyüyor. İsrail güvenlik teşkilatının en üst kademesinden Başbakan Binyamin Netanyahu’nun “Gazze’yi işgal” planına sert itiraz geldi. Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Tzachi Hanegbi, Mossad Başkanı David Barnea ve rehine müzakerelerinin başındaki Tümgeneral Nitzan Alon, 10 saat süren kritik kabine toplantısında plana karşı çıktı.

İsrail’de güvenlik teşkilatının en üst kademesinden soykırımcı Başbakan Binyamin Netanyahu’nun “Gazze’yi işgal” planına itiraz geldi. İsrail gazetesi Yedioth Ahronoth’un haberine göre, Perşembe günü 10 saat süren kabine toplantısında Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Tzachi Hanegbi, Mossad Başkanı David Barnea ve rehineler dosyasındaki kilit müzakereci Tümgeneral Nitzan Alon, plana karşı çıktı.

"DAHA GÜVENLİ ALTERNATİFLER VAR"

Üst düzey isimler, Gazze’deki İsrailli rehinelerin hayatını tehlikeye atacağı ve Hamas’la anlaşma şansını zayıflatacağı gerekçesiyle işgale karşı olduklarını belirtti. Hanegbi, “Bu yaklaşım en az 10 rehineyi derhal kurtarma şansından vazgeçmek anlamına gelir” dedi.

Zamir de “Rehinelerin güvenliği için bu plana karşıyım” sözleriyle Netanyahu’nun önerisine karşı tavır aldı.

KABİNE ONAYLADI, TEPKİLER BÜYÜDÜ

İtirazlara rağmen Güvenlik Kabinesi, Gazze Şehri’nin kademeli olarak kontrol altına alınmasını ve savaş bölgeleri dışındaki sivillere insani yardım sağlanmasını öngören planı onayladı. Almanya, İngiltere ve Avustralya, İsrail’in Gazze’de geniş çaplı yeni operasyon kararına karşı çıktı. Almanya, ikinci bir emre kadar İsrail’e askeri teçhizat ihracatını durdurdu.

Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nabil Abu Rudeineh ise Netanyahu’nun planını “Gazze’yi yeniden işgal etme ve bölgesel istikrarı yok etme girişimi” olarak nitelendirdi. Abu Rudeineh, uluslararası topluma “İsrail’i saldırganlığını durdurmaya ve Gazze’de tüm sorumluluğun Filistin Devleti’ne devredilmesini sağlamaya” çağrı yaptı.

