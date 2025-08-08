Netanyahu'nun Gazze'yi işgal planına Avrupa’dan ilk tepki! İngiltere 'dur' dedi

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, İsrail Güvenlik Kabinesi’nin Gazze’yi işgal planını onaylamasının ardından yaptığı açıklamada, İsrail hükümetini bu karardan vazgeçmeye çağırdı.

Starmer, “İsrail hükümetinin Gazze’deki saldırısını daha da tırmandırma kararı yanlıştır ve derhal yeniden gözden geçirmeye çağırıyoruz” dedi.

Başbakan, söz konusu adımın çatışmayı sona erdirmeye ya da rehinelerin serbest bırakılmasına yardımcı olmayacağını belirterek, “Bu sadece daha fazla kan dökülmesine yol açacak” ifadesini kullandı.

İNGİLTERE'DEN ART ARDA TEPKİLER

Daha önce İngiltere İçişleri Bakanı Miatta Fahnbulleh de İsrail’in Gazze Şehri’nin kontrolünü ele geçirme kararını yeniden değerlendirmesini umduğunu açıklamıştı.

İSRAİL GÜVENLİK KABİNESİ 'İŞGAL' PLANINI ONAYLADI

İsrail Güvenlik Kabinesi, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun Gazze kentinin tamamını işgal etme önerisini onayladı.

Netanyahu, Gazze’yi “bizi tehdit etmeyecek şekilde yönetecek Arap güçlerine devretmek istediklerini” savunarak, “Orayı elimizde tutmak istemiyoruz, bir güvenlik çemberi oluşturacağız” dedi.

İsrailli üst düzey bir yetkili ise basına yaptığı açıklamada, “Niyetimiz Gazze’yi işgal etmektir” ifadesini kullandı. Yetkili, resmi belgelerde “işgal” yerine hukuki sorumluluklardan kaçınmak için “kontrol” kelimesinin kullanıldığını söyledi.

ORDU HAZIRLIKLARA BAŞLADI

Yerel kaynaklara göre İsrail ordusu, Gazze kentini işgal için hazırlıklara başladı. ABD merkezli Axios’a konuşan bir yetkili, operasyonun yalnızca Gazze kentini kapsayacağını, mülteci kamplarına uzanmayacağını iletti.

Yetkililer, 7 Ekim öncesinde Gazze kentindeki sivillerin orta kesimlerdeki kamplara yönlendirilmesinin, ardından da Hamas’a karşı kara saldırısı ve kuşatma planlandığını aktardı.

TÜRKİYE'DEN SERT KINAMA

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in planına sert tepki gösterdi. Açıklamada, “İsrail’in yayılmacı ve soykırımcı politikasının yeni aşamasını teşkil eden, Gazze’deki askeri harekatını genişletme kararını en güçlü biçimde kınıyoruz” denildi.