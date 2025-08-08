İsrail'den skandal karar! Gazze'yi işgal planı onaylandı

İsrail ablukası altındaki Gazze'de soykırım devam ederken Siyonist rejim bölgede insansızlaştırma adı altında işgal planını devreye soktu. Netanyahu, Gazze'nin tamamının işgal edilmesine yönelik verdiği teklif İsrail kabinesi tarafından onaylandı.

RUSYA İSRAİL'İ UYARDI

Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitry Polyansky, İsrail hükümetinin Gazze Şeridi'nin tamamının işgal edilmesine ilişkin planı hakkında "Bu çok kötü ve yanlış yönde bir adım olur. Bu yönde faaliyetleri kınıyoruz." dedi.

Polyansky, BM'de gazetecilere açıklamalarda bulundu.

İsrail hükümetinin Gazze'yi tamamen işgaline ilişkin planı hakkında bir soruyu cevaplayan Polyansky, Rusya'nın tutumunun BM Güvenlik Konseyi'nde hemen hemen herkesle aynı olduğunu ifade etti.

Polyansky, "Bu çok kötü ve yanlış yönde bir adım olur. Bu yönde faaliyetleri kınıyoruz." diye konuştu.

Bu planın tüm BM kararlarını ihlal edeceğini kaydeden Polyansky, İsrail-Filistin meselesine ilişkin tek seçeneğin iki devletli çözüm olduğunu vurguladı.