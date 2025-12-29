Japonya'nın kuzeyindeki Hokkaido eyaletinde bir kayak merkezinde bulunan telesiyejde sıkışan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Japonya'nın kuzeyindeki Hokkaido eyaletindeki kayak merkezi korkunç anlara sahne oldu. Kyodo ajansının haberine göre, yetkililer, çocuğun kolunun kayak merkezinde otopark ile kayak pisti arasında ulaşımı sağlayan ve korkuluğu bulunmayan telesiyejde sıkıştığını bildirdi.

Japonyada kayak merkezinde korkunç olay! Telesiyejde sıkışan çocuk feci şekilde can verdi

TELESİYEJDEN İNMEYE ÇALIŞIRKEN DÜŞTÜ

Olay yerine gelen polis ve itfaiye yetkilileri, bantlı taşıyıcı tipindeki telesiyejden inmeye çalışan çocuğun dengesini kaybederek düştüğünü belirtti.

5 yaşındaki çocuğun kazaya bağlı olarak hayatını kaybettiğini aktaran yetkililer, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını kaydetti.

