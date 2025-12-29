Anadolu Ajansı
Örnekköy Kooperatifi’ndeki zimmet soruşturmasında yeni gelişme! Şenol Aslanoğlu adliyeye sevk edildi
İzmir’de Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi’ne yönelik “zimmet” soruşturması kapsamında, aralarında eski CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu’nun da bulunduğu 9 şüpheli adliyeye sevk edildi.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, İş Adamları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi'ne ilişkin "zimmet" iddialarıyla ilgili yürütülen soruşturma sürüyor.
ÖNERİLEN HABERLER
GÜNDEM
İzmir’de FETÖ operasyonu: 15 şüpheli gözaltında
ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER
Gözaltına alınan şüpheliler, İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Başsavcılık, bilirkişi raporları doğrultusunda sorumlulukları tespit edilen 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı vermiş, 27 Aralık'ta aralarında eski CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ile kooperatifin yönetim kurulu üyelerinin bulunduğu 9 kişi gözaltına alınmıştı.
Aslanoğlu, tutuklu yargılandığı İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturmasının "kooperatif" davasında 14 Ekim'de tahliye edilmişti.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR