Gazze tamamen işgal edilecek: Netanyahu açık açık itiraf etti!

Gazze tamamen işgal edilecek: Netanyahu açık açık itiraf etti!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Anadolu Ajansı
Gazze tamamen işgal edilecek: Netanyahu açık açık itiraf etti!
Dünya Haberleri

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'ye yönelik skandal bir işgal açıklamasında bulundu. Soykırımcı Netanyahu, İsrail'in Gazze Şeridi'nin tamamını işgal etme niyetinde olduğunu belirterek, "Burayı bizi tehdit etmeden düzgün bir şekilde yönetecek ve Gazzelilere iyi bir hayat sunacak Arap güçlerine devretmek istiyoruz" dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail'in Gazze Şeridi'nin tamamını işgal etme niyetinde olduğunu belirterek, "Burayı bizi tehdit etmeden düzgün bir şekilde yönetecek ve Gazzelilere iyi bir hayat sunacak Arap güçlerine devretmek istiyoruz" dedi.

Gazze tamamen işgal edilecek: Netanyahu açık açık itiraf etti! - 1. Resim

Geçtiğimiz günlerde İsrail basınından Yediot Aharonot tarafından servis edilen haberde; ABD Başkanı Donald Trump, soykırımın devam ettiği Gazze'de Hamas'a operasyon yapılması için Tel Aviv yönetimine yeşil yaktığı yazılmıştı.

Trump'ın Hamas'a yönelik operasyona onay vermesinin altyapısını belirleyen unsurun 'ateşkes ve barış' müzakerelerinde ilerlemenin kaydedilememesi olduğu vurgulandı. 

Arap basını ise İsrail tanklarının Gazze'nin merkezindeki Netzarim eksenine doğru ilerlediği ifade etti. 

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD basınına verdiği röportajda Gazze Şeridi'ne ilişkin planları hakkında açıklamalarda bulundu.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin tamamını işgal etme yönünde bir planı olup olmadığı sorusuna Netanyahu, İsrail'in Gazze Şeridi'nin tamamını işgal etme niyetinde olduğunu ifade ederek, "Niyetimiz bu yönde. Orayı elimizde tutmak istemiyoruz. Bir güvenlik çemberine sahip olmak istiyoruz. Orayı yönetmek istemiyoruz. Orada bir yönetim organı olarak bulunmak istemiyoruz" dedi.

FİLİSTİNLİLER GÖÇE ZORLANACAK

Netanyahu, İsrail'in "Gazze'yi ilhak etmeyeceğini" ileri sürerek, "hedeflerine ulaştıktan sonra bölgenin kontrolünü geçici bir yönetim organına devretmeyi planladıklarını" savundu.

İsrail Başbakanı, "Hamas'ın silahlarını bırakması ve tüm İsrailli esirleri koşulsuz serbest bırakması halinde Gazze'ye saldırıların yarın bile biteceğini" iddia etti.

Netanyahu'nun kabinesindeki birçok aşırı sağcı bakan, Gazze'deki Filistinlilerin "gönüllü göç" adı altında başka ülkelere sürgün edilmesini istiyor.

GAZZE'YE SALDIRILARI GENİŞLETME PLANI

İsrail basını, ordunun insani felakete sürüklediği Gazze Şeridi'ne saldırıların genişletilmesi yönünde hazırlıklar yaptığını yazmıştı.

Ordunun hazırladığı geniş kapsamlı "aşamalı saldırı planı" çerçevesinde, pek çok kez yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı mülteci kampları dahil olmak üzere "hassas bölgelerin" kara saldırılarıyla hedef alınacağı belirtilmişti.

İsrail ordusunun şimdiye kadar söz konusu bölgelere esirlerin varlığı nedeniyle kara saldırıları düzenlemekten kaçındığı iddia edilmişti.

İsrail kabinesinin söz konusu kapsamlı saldırı planını bu hafta görüşeceği aktarılmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Anadolu Ajansı

