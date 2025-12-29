"Kim Milyoner Olmak İster" programına katılan yarışmacının, ilk sorudan elenmesi büyük şok yaşattı. 'Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları' bölümü mezunu yarışmacının alfabe sorusunda elenmesi sosyal medyada gündem oldu.

Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ATV'de ekranlara gelen "Kim Milyoner Olmak İster" programının dün akşam yayınlanan bölümünde ilginç anlar yaşandı.

ALFABE SORUSUNDA ELENDİ

Programa katılan kadın yarışmacı, henüz ilk soruda elenerek şaşkınlığa neden oldu. Yarışmacıya "A, b, c diye başlayıp Türk alfabesindeki 29 harfi baştan sona sayan birinin söyleyeceği son üç harf hangileri olur?" sorusu yöneltildi.

A şıkkını söyleyen yarışmacı da doğru cevabın 'D' şıkkı çıkmasıyla büyük şok yaşadı.

MEZUN OLDUĞU BÖLÜM GÜNDEM OLDU

Yarışmacının 'Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları' bölümü mezunu olması da dikkat çekti. İlk soruda elenmesi sosyal medyada da kullanıcılar tarafından yorum yağmuruna tutuldu.

