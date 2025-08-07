İşgal ordusu haritayı paylaştı! İsrail, Gazze soykırımında yeni aşamaya geçiyor
İsrail ordusu, Gazze kentindeki Tuffah ve Derec mahallelerinin "boşaltılmasını" istedi. Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X hesabından yaptığı haritalı tehdit paylaşımı ile bölgede saldırıların olacağı mesajını verdi.
İsrail ordusu, Gazze kentinin doğusundaki Tuffah ve Derec mahallelerinin boşaltılması tehdidinde bulundu.
İŞGAL HARİTASINI PAYLAŞTI
İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X hesabından yaptığı açıklamada, Tuffah ve Derec mahallelerine ilişkin bir harita paylaştı.
'DERHAL BOŞALTIN' TEHDİDİ
Adraee, Filistinlilerin 699, 713, 715 ve 716 numaralı bloklarda yer alan Derec ve Tuffah mahallelerini derhal boşaltmaları gerektiği tehdidinde bulundu.
İsrail ordusunun saldırılarını sürdüreceğini kaydeden Adraee, söz konusu bölgelerdeki Filistinlilerin Gazze Şeridi'nin güneyindeki Mevasi bölgesine gitmelerini istedi.
