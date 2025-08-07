Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > İşgal ordusu haritayı paylaştı! İsrail, Gazze soykırımında yeni aşamaya geçiyor

İşgal ordusu haritayı paylaştı! İsrail, Gazze soykırımında yeni aşamaya geçiyor

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
İşgal ordusu haritayı paylaştı! İsrail, Gazze soykırımında yeni aşamaya geçiyor
İsrail, Gazze, İsrail Ordusu, Saldırı, Tehdit, Harita, Haber
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

İsrail ordusu, Gazze kentindeki Tuffah ve Derec mahallelerinin "boşaltılmasını" istedi. Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X hesabından yaptığı haritalı tehdit paylaşımı ile bölgede saldırıların olacağı mesajını verdi.

İsrail ordusu, Gazze kentinin doğusundaki Tuffah ve Derec mahallelerinin boşaltılması tehdidinde bulundu.

İşgal ordusu haritayı paylaştı! İsrail, Gazze soykırımında yeni aşamaya geçiyor - 1. Resim

İŞGAL HARİTASINI PAYLAŞTI

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X hesabından yaptığı açıklamada, Tuffah ve Derec mahallelerine ilişkin bir harita paylaştı.

İşgal ordusu haritayı paylaştı! İsrail, Gazze soykırımında yeni aşamaya geçiyor - 2. Resim

'DERHAL BOŞALTIN' TEHDİDİ 

Adraee, Filistinlilerin 699, 713, 715 ve 716 numaralı bloklarda yer alan Derec ve Tuffah mahallelerini derhal boşaltmaları gerektiği tehdidinde bulundu.

İsrail ordusunun saldırılarını sürdüreceğini kaydeden Adraee, söz konusu bölgelerdeki Filistinlilerin Gazze Şeridi'nin güneyindeki Mevasi bölgesine gitmelerini istedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

iPhone 17 ne zaman çıkacak? Tanıtım tarihi sızdırıldı12 milyon TL'lik ürün çöpe gitti! Peynirden antibiyotiğe, Valilik tek tek ortaya çıkardı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
ABD önerdi, Lübnan silahları toplama kararını kabul etti! Hizbullah kararı tanımadı - DünyaLübnan silahları toplama kararını kabul etti!6 büyüklüğünde deprem oldu! Papua Yeni Gine şiddetli sallandı - Dünya6 büyüklüğünde deprem oldu! Bölgede şiddetli sarsıntıKanlı çatışmaları sona erdirmişti! Bir ülke daha Trump'ı Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterdi - DünyaBir ülke daha Trump'ı Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterdi!Gazze tamamen işgal edilecek: Netanyahu açık açık itiraf etti! - DünyaNetanyahu açık açık itiraf etti!Yere çakılan uçak binaya çarptı! Ölü ve yaralılar var - DünyaYere çakılan uçak binaya çarptı! Ölü ve yaralılar varTürkiye'nin önerisi belirleyici oldu! Zengezur Koridoru için karar verildi - DünyaZengezur Koridoru için karar verildi!
Sonraki Haber Yükleniyor...