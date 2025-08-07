Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Endonezya'dan Gazze hamlesi! 2 bin yaralı Filistinli için tedavi adası kuruluyor

Kaynak: Anadolu Ajansı
Endonezya, İsrail saldırılarında yaralanan 2 bin Gazzelinin, Riau Takımadaları'nın bir parçası olan Galang Adası'nda tedavi edilmesini planlıyor. Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto'nun talimatıyla başlatılan insani operasyon kapsamında yaralılar ve ailelerine tıbbi yardım sağlanacak. Tedavi sonrası Gazzeliler ülkelerine geri gönderilecek. Öte yandan benzer şekilde Japonya da yaralı Filistinlileri kabul etmeye başladı.

Endonezya, işgalci İsrail'in saldırılarında yaralanan 2 bin Gazzeliye Riau Takımadaları'nın bir parçası olan Galang Adası'nda tedavi sunmayı planlıyor.

Jakarta Globe gazetesinin haberine göre, Endonezya Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Hasan Nasbi, basın açıklaması yaptı.

2 BİN GAZZELİ VE AİLELERİNE TIBBİ YARDIM SAĞLANACAK

Hasan, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto'nun yaklaşık 2 bin Gazzeli ve ailelerine tıbbi yardım sağlanması için talimat verdiğini duyurdu. Yaralılar için Galang Adası'na tedavi merkezi kurmayı planladıklarını belirten Hasan, adada halihazırda bulunan hastane ve sağlık tesislerinin çalışmaları kolaylaştıracağını ifade etti.

İYİLEŞTİKTEN SONRA GAZZE'YE GERİ GÖNDERİLECEKLER

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Hasan, bu çalışmanın mümkün olduğunca çok insana yardım için yapılan bir "insani operasyon" olduğunu, yaralıların iyileştikten sonra Gazze'ye geri gönderileceklerini kaydetti.

Öte yandan Japonya yönetimi de işgalci İsrail'in Gazze'ye saldırılarında yaralanan Filistinlileri tedavi için kabul etmeye başladıklarını açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

