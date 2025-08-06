44 ülke temsilcisi İsrail ablukasını kırmak için filo kuruyor! Onlarca tekne Gazze'ye gidecek

İsrail’in ablukasını kırmak için ‘Küresel Kararlılık Filosu’ olarak dünyanın çeşitli bölgelerinden insani yardım taşıyan çok sayıda tekne Gazze’ye doğru yola çıkacak. Dört farklı girişim (Fas Kararlılık Filosu, Gazze’ye Doğru Küresel Hareket, Doğu Asya Girişimi ve Özgürlük Filosu) yetkilileri, Tunus’ta bir araya geldi.

Küresel Kararlılık Filosu üyesi Hayfa el-Mansuri, 44 ülkeden temsilcinin filoya katılım hazırlıkları çerçevesinde bir araya geldiklerini belirterek “Bu yaz sonu, büyüklü küçüklü onlarca tekne, tarihin ilk koordinasyonlu, eş zamanlı ve ortak sivil filosu olarak dünyanın çeşitli kıyılarından Gazze’ye doğru yola çıkacak” dedi.

Filonun ilk misyonunun 31 Ağustos’ta İspanya’dan yola çıkacağını belirten Mansuri, ikinci misyonun da 4 Eylül’de Tunus’tan yola çıkacağını belirtti.

6 BİN AKTİVİST BAŞVURDU

Küresel Kararlılık Filosu üyelerinden Seyf Ebu Kişk de dünyanın dört bir yanından 6 binden fazla aktivistin filoya katılmak için başvurduğunu söyledi. Ebu Kişk, katılımcıların yola çıkacakları limanlarda bir araya geleceği çeşitli etkinlikler ve kamp faaliyetleri gerçekleştireceklerini aktardı. Filonun amacıyla ilgili olarak Ebu Kişk “Bu, onlarca tekne ve binlerce aktivistle Gazze’ye uygulanan ablukayı kırmak için hükûmetlere baskı yapmak için yeni bir girişimdir” ifadelerini kullandı. İsrail, daha önce Gazze’ye insani yardım ulaştırmak amacıyla sivil girişimlerle yola çıkan Madleen ve Hanzala adlı yardım gemilerine müdahale etmişti.

KEFEN BİLE KALMADI

Öte yandan İsrail saldırılarının devam ettiği Gazze’de ölümler o kadar arttı ki kefen kalmadı; cenazeler battaniyelere sarılıyor. Yardım arayanlar ya bir çuval unla dönüyor ya da kurşunla can veriyor. Gazze kentindeki Şifa Hastanesi’nde, İsrail ateşi sonucu bir gün önce yardım ararken öldürülen Filistinlilerin cenazelerini almaya gelen 40 yaşındaki Bilal Thari “Oraya giden herkes ya bir çuval unla dönüyor ya sedyeyle şehit olarak getiriliyor ya da yaralanıyor. Kimse sağ salim dönmüyor” dedi.

SEKİZ KİŞİ DAHA AÇLIKTAN CAN VERDİ

Bu arada Gazze Şeridi’nde son 24 saatte biri çocuk sekiz kişi daha açlıktan hayatını kaybetti. Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Munir el-Burş, toplam can kaybının 188’e yükseldiğini belirtti.