İsrail yardım bekleyenlere saldırıyor! Abluka altındaki Gazze'de açlıktan ölenlerin sayısı artıyor

İsrail'in abluka altına aldığı Gazze'ye saldırıları devam ediyor.

İsrail ordusunun açlığı dayattığı Gazze Şeridi'nde güvenli olmayan bir yola girmeye zorladığı insani yardım tırının yiyecek almak isteyen Filistinlilerin üzerine devrilmesi sonucu 25 kişi hayatını kaybetti.

Gazze'deki Medya Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail'in yardım girişini kısıtladığı Gazze'de insani krizin derinleştirdiği ve kaos ortamı oluşturmayı sürdürdüğü belirtildi.

Filistinli kadınlar havadan atıldıktan sonra parçalanarak dağılan yardım kolilerindeki pirinç, mercimek ve fasulyeleri toparlayıp temizlemeye çalışıyor. Saad ve Ahmed elek yardımıyla dağılan bakliyatları topraktan ayıklayarak günlük yaşamı sürdürmeye çalışıyor.

YARDIM BEKLEYENLER HEDEF ALINIYOR

İsrail ordusunun sabah saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılarda, 5'i insani yardım alabilmek için bekleyenler olmak üzere, 19 Filistinli hayatını kaybetti.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusunun Cedid Mülteci Kampı'nda bir evi hedef alması sonucu aynı aileden anne, baba ve 3 çocuk olmak üzere, 5 Filistinli hayatını kaybetti. Saldırıda çoğu çocuk, 20’den fazla kişi yaralandı.

Gazze'nin doğusundaki Şucaiyye ve Zeytun mahallelerinde iki evi hedef aldığı saldırılarda 8 kişi hayatını kaybetti.

Gazze Nafak Caddesi'nde bir çadıra düzenlediği saldırıda 6 aylık Habibe Marufisimlibir bebek hayatını kaybetti.

Son olarak İsrail ordusunun, Şeyh Rıdvan Mahallesi’nde yer alan Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) ait bir sağlık tesisine düzenlediği saldırı sonucu hayatını kaybeden ve yaralananlar olduğu bildirildi.

Sivillere yönelik saldırılara dair ölüm haberleri gelmeye devam ediyor.

GAZZE "AÇLIKTAN" ÖLÜYOR

Yerel ve uluslararası çevreler İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Munir el-Burş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze'de açlıktan hayatını kaybedenlere ilişkin bilgi verdi.

Burş, son 24 saatte 2'si çocuk 5 Filistinlinin daha açlıktan hayatını kaybettiği, Gazze'de açlıktan ölenlerin sayısının 96'sı çocuk 193'e yükseldiğini kaydetti.

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı kuşatması altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.

Başta çocuklar olmak üzere, Gazze Şeridi'nde açlık sebebiyle ölümler artıyor.

6 AYLIK BEBEK AÇLIĞA DAYANAMADI

Derinleşen açlık krizi, özellikle çocuklar ve bebekler üzerinde daha yıkıcı hale geliyor.

Yetersiz beslenme ile mücadele eden 6 aylık Cudi el-Arur isimli Filistinli bebek hayatını kaybetti. Bebeğin 2 kiloya kadar düştüğü bilgisi verilirken naaşı kentteki Şifa Hastanesi'nin morguna getirildi. Hayatını kaybeden bebeğin yakınları büyük üzüntü yaşadı.

18 YAŞINDAKİ GENÇ AÇLIKTAN VEFAT ETTİ

İsrail'in açlığa mahkum ettiği Gazze'de 18 yaşındaki Ahmed Asaliya isimli genç, yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybetti.

Ahmed'in naaşı, cenaze işlemleri için Gazze kentindeki Şifa Hastanesi'nin morguna getirildi.

Hayatını kaybeden Ahmed'in yakınları derin üzüntü yaşadı.

Gazze Şeridi’nin orta kesimindeki Nuseyrat Mülteci Kampı’nda ailesiyle birlikte yaşayan ve zihinsel engelli olan 4 yaşındaki Naghma El Aidi, yetersiz beslenme nedeniyle hayati tehlike altında.

61 BİN 20 FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ

Sivil altyapıyı da tahrip ederek Gazze'nin yüzde 88'ini yıkan İsrail ordusu, sürgün emirleriyle yerinden ettiği Filistinlileri sık sık barındıkları bölgelerde hedef alıyor.

Nüfusu yaklaşık 2,3 milyon olan Gazze'de İsrail saldırıları ve sürgün emirleriyle yerinden edilenlerin sayısının 2 milyona ulaştığı, çok sayıda kişinin defalarca yerinden edildiği belirtiliyor.

Temel malzemelerden yoksun bir şekilde yerinden edilen Filistinliler, derme çatma çadırlarda veya aşırı kalabalıklar içinde hijyen malzemelerinin eksikliğinde lavaboların bile yetersiz olduğu, bulaşıcı hastalıkların yayıldığı okullarda hayatta kalmaya çalışıyor.

İsrail ordusu ise günlük düzenlediği saldırılarla yerinden edilenlerin çadırlarını ve barındığı sivil noktaları bombalıyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 61 bin 20 Filistinli hayatını kaybetti, 150 bin 671 kişi yaralandı.