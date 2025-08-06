İsrailli vekilden itiraf! 'Soykırım yaptık' dedi, kürsüden zorla indirildi
Dünya Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
İsrail Meclisindeki muhalif Ortak Liste Partisi Milletvekili Ofer Cassif, Tel Aviv yönetiminin Gazze Şeridi’nde soykırım işlediğine dair yazıyı okuyunca kürsüden zorla uzaklaştırıldı.
Cassif, akşam Meclis kürsüsünde yaptığı konuşmaya ait görüntüyü sosyal medya hesabından paylaştı.
İsrailli ünlü yazar David Grossman’ın La Repubblica’ya verdiği röportajdaki bazı bölümleri kürsüden okumaya başlayınca Cassif’e İsrailli milletvekilleri tepki gösterdi.
Konuşmasında, Grossman’ın röportajında İsrail’in Gazze’de soykırım işlediğine dair cümlelere yer vermesi üzerine Cassif, Meclis görevlilerince zorla kürsüden indirildi. Paylaşımında Cassif, kürsüden uzaklaştırılmasına tepki göstererek İsrail Meclisinde eleştirilere, yazıların bile alıntılanmasına izin verilmediğini belirtti.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Gökberk Conker