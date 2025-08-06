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Netanyahu mesaj gönderdi! Genelkurmay başkanına istifa daveti

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Netanyahu mesaj gönderdi! Genelkurmay başkanına istifa daveti
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Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir’e “Gazze Şeridi’nin tamamının işgal edilmesi planı size uymuyorsa istifa etmelisiniz” mesajı gönderdiği bildirildi.

Jerusalem Post gazetesine konuşan ve adı açıklanmayan Başbakanlık yetkilisi, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarda gelecek günlerdeki muhtemel adımları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Başbakanlık yetkilisi “Netanyahu, Gazze’nin tamamının işgal edilmesine karar verdi. Bu karar doğrultusunda İsrailli esirlerin tutulduğu düşünülen yerlere de kara saldırıları düzenlenerek işgal edilmesi planlanıyor. Başbakanlık Ofisi bu plana karşı çıktığını söyleyen Genelkurmay Başkanı Zamir’e ‘Gazze’nin tamamının işgali planı size uymuyorsa istifa etmelisiniz’ mesajını iletti” dedi.

İsrail basınında çıkan haberde, Zamir’in Gazze’nin tamamının işgal edilmesi planına karşı olduğu aktarılmıştı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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