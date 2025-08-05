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İnsanlıktan utandıran görüntüler! Gazze'ye gönderilen yardım paketlerinden küflü ekmek çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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İnsanlıktan utandıran görüntüler! Gazze&#039;ye gönderilen yardım paketlerinden küflü ekmek çıktı
Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Filistinli aktivist Tayseer Obeid, Gazze Şeridi'ne havadan atılan yardımları almaya çalışan sivillerin yaşadıklarını saniye saniye kaydetti. Görüntülerde, havadan atılan yarım paket ekmeğin ''küflü'' olduğu görülürken, Obeid ''Biz insanız ve bize yapılanlar suçtur" ifadelerinde bulundu.

İsrail'in abluka altına alarak yardım girişine izin vermediği Gazze Şeridi'ndeki siviller havadan bırakılan gıda paketleriyle hayata tutunmaya çalışıyor.

Filistinli aktivist Tayseer Obeid tarafından Gazze Şeridi'nin merkezindeki Deir el-Balah'ın batısında çekilen görüntülerde, yüzlerce Filistinlinin bir parça ekmek alabilmek için uçaklardan bırakılan paraşütlere doğru koştuğu görüldü.

İnsanlıktan utandıran görüntüler! Gazze'ye gönderilen yardım paketlerinden küflü ekmek çıktı - 1. Resim

HAVADAN KÜFLÜ EKMEK ATILDI

Aktivist Obeid, İsrail'in saldırılarından kaçarak güçlükle ulaştığı bölgede "yarım paket küflü ekmek" alabilmeyi başardığını söyledi. Obeid, uzun süre bekletilmiş küflü ekmeği göstererek, "Yemin ederim ki bu çürümüş ekmek havadan atıldı. Biz insanız ve bize yapılanlar suçtur" ifadesini kullandı. Etraftaki sivilleri gösteren Obeid, "Şu aç insanlara bakın. Hepsi yiyecek aramak için evlerini terk etti" dedi.

''ÇOCUKLARIMI DOYURACAK HİÇBİR ŞEYİM YOK''

Yardım paketlerine ulaşmak için bölgeye gelen Filistinli bir sivil, "65 yaşındayım, şeker ve tansiyon hastasıyım, buraya yiyecek aramaya geldim, hiçbir şey alamadım. Çocuklarımı doyurmak için sadece 1 kilogram un istiyorum. Eşimi ve çocuklarımı doyuracak hiçbir şeyim yok. Tüm dünyaya, Gazze Şeridi'nde başımıza gelenlerin büyük bir adaletsizlik olduğunu söylüyorum" şeklinde konuştu.

İnsanlıktan utandıran görüntüler! Gazze'ye gönderilen yardım paketlerinden küflü ekmek çıktı - 2. Resim

AÇLIK YÜZÜNDEN 188 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İsrail, 2 Mart'tan bu yana Gazze Şeridi'ni tam abluka altına alarak bölgeye insani yardım ve ticari malzemelerin girişini engelliyor. Gazze Şeridi'nde son 24 saat içinde 1'i çocuk olmak üzere 8 kişi açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybetti. Açlık nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 94'ü çocuk olmak üzere 188'e ulaştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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