Filistinlilerin eşyalarını çalan İsrailli kabusu yaşadı! O anlar sosyal medyada gündem oldu

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı kuşatması altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.

Filistinlileri evlerinden eden siyonistler, boş kalan evlere girip eşyaları çalmaya başladı.

ÇALDIĞI DOLABIN ALTINDA KALDI

Bebek katili İsrailli bir grup, çaldığı buzdolabını taşırken bir anda onun altında kaldı. O anlar saniye saniye kaydedilirken, sosyal medyada binlerce kez tıklandı.

Gazze Şeridi'nde başta çocuklar olmak üzere açlık nedeniyle ölümler artıyor. İsrail'in kıtlığı dayattığı Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana açlık nedeniyle 93'ü çocuk 175 kişi hayatını kaybetti.

Yerel ve uluslararası çevreler, İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.