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Filistinlilerin eşyalarını çalan İsrailli kabusu yaşadı! O anlar sosyal medyada gündem oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Filistinlilerin eşyalarını çalan İsrailli kabusu yaşadı! O anlar sosyal medyada gündem oldu
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Uluslararası ateşkes çağrılarını reddeden İsrail ordusu, 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze’de sert bir saldırı düzenliyor. Bölgede açlık nedeniyle ölüm sayısı günden güne artarken işgalci İsrailliler, Filistinlilerin evlerinden eşyalarını da çalmaya başladı. İsrailli bir hırsız Filistinli bir ailenin evinden çaldığı dolabın altında kaldı. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı kuşatması altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor. 

Filistinlilerin eşyalarını çalan İsrailli kabusu yaşadı! O anlar sosyal medyada gündem oldu - 1. Resim

Filistinlileri evlerinden eden siyonistler, boş kalan evlere girip eşyaları çalmaya başladı.

ÇALDIĞI DOLABIN ALTINDA KALDI

Bebek katili İsrailli bir grup, çaldığı buzdolabını taşırken bir anda onun altında kaldı. O anlar saniye saniye kaydedilirken, sosyal medyada binlerce kez tıklandı. 

Filistinlilerin eşyalarını çalan İsrailli kabusu yaşadı! O anlar sosyal medyada gündem oldu - 2. Resim

Gazze Şeridi'nde başta çocuklar olmak üzere açlık nedeniyle ölümler artıyor. İsrail'in kıtlığı dayattığı Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana açlık nedeniyle 93'ü çocuk 175 kişi hayatını kaybetti.

Yerel ve uluslararası çevreler, İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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