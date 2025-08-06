Yardım tırı yiyecek almak isteyen Filistinlilerin üzerine devrildi: 20 ölü

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, katil İsrail'in yardım girişini kısıtladığı Gazze'de insani krizin derinleştirdiği ve kaos ortamı oluşturmayı sürdürdüğü belirtildi.

İSRAİL KASITLI OLARAK YAPIYOR!

Gazze'ye girişine izin verilen kısıtlı sayıdaki insani yardım tırını İsrail'in kasıtlı olarak tehlikeye attığı ve açlık çeken Filistinlilere ulaşmasını engellediği ifade edildi. Soykırımcı İsrail'in Gazze'ye giren yardım tırlarını uzun süredir aç olan ve temel ihtiyaçlarına ulaşamayan sivillerle dolu yollara girmeye zorladığı, bu şekilde bilinçli olarak yardım tırlarını saldırılara maruz bıraktığı vurgulandı.

YİYECEK ALMAK İSTERKEN CAN VERDİLER

Açıklamada, "İşgalci İsrail'in kasıtlı bir şekilde oluşturduğu kaos ve felaket koşulları altında Deyr el-Belah'ta İsrail ordusunun daha önce bombaladığı, geçişe uygun olmayan ve güvensiz bir yola girmeye zorladığı gıda taşıyan yardım tırının devrilmesi sonucu yiyecek almak isteyen 20 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı" ifadeleri kullanıldı.

İsrail'in kasıtlı bir şekilde oluşturduğu kaos ortamında Gazze'deki Filistinlileri hayatlarını tehlikeye atmaya ittiği vurgulandı.

"KİTLESEL AÇ BIRAKMA SUÇU"

Açıklamada, "İşgalci İsrail, benzeri görülmemiş bir insani felaketin ortasında 2,4 milyon insana karşı kitlesel aç bırakma suçu işlemeye devam ediyor." ifadesine yer verildi.

İsrail'in aç bırakma amacıyla Gazze'ye insani yardım girişini engellediği ve sınır kapılarını kapalı tutmayı sürdürdüğü de aktarıldı.

Uluslararası toplumun sessizliğine dikkati çekilen açıklamada, "İşgalci İsrail güçlerinin uluslararası insancıl hukuka göre tam bir soykırım suçu teşkil eden bu kasıtlı suç siyasetini en güçlü şekilde kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.

ACİL MÜDAHALE ÇAĞRISI

Gazze'de her geçen gün kötüleşen insani felaketten İsrail ile onun oluşturduğu sisteme başta ABD olmak üzere katılan ülkeler sorumlu tutuldu.

Uluslararası toplum, Birlemiş Milletler ve insan hakları kuruluşlarına seslenilen açıklamada, İsrail'in işlediği suçların durdurulması için acil müdahale çağrısı yapıldı.

Açlığa mahkum edilen Gazze'ye engelsiz ve koşulsuz bir şekilde gıda, tıbbi malzeme ve temel ihtiyaçların girişinin sağlanması, sınır kapılarının güvenli ve sürdürülebilir bir şekilde açılması çağrısında bulunuldu.

TÜM KIRMIZI ÇİZGİLER AŞILDI

"Gazze Şeridi'ndeki durum tüm kırmızı çizgileri aştı." ifadesi kullanılan açıklamada, gerekli müdahalenin yapılmaması, sessiz kalma veya görmezden gelme yoluyla doğrudan ve dolaylı olarak suç ortaklığı yapılması sonucu İsrail'in Gazze'de sistematik suçlarını sürdürdüğüne dikkati çekildi.