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İngiltere’den Gazzeli çocuklara hayat koridoru! 300 kişiye kapılarını açacak

Kaynak: Dış Haberler
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İngiltere’den Gazzeli çocuklara hayat koridoru! 300 kişiye kapılarını açacak
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

İsrail'in soykırım uyguladığı Gazze’deki katliama cevap olarak, İngiltere 300 yaralı çocuğa kapılarını açmaya hazırlanıyor. Yaralanan çocuklar, ailelerinden bir refakatçiyle birlikte İngiltere’deki NHS hastanelerinde tedavi edilecek.

İngiltere, Gazze’de ağır yaralanan ve tedaviye muhtaç olan yüzlerce çocuğu ülkeye getirmeye hazırlanıyor. İngiliz hükümeti, yaklaşık 300 çocuğun ebeveynleri ya da vasileri eşliğinde NHS hastanelerinde tedavi altına alınması için planlama aşamasına geçti.

İngiliz Sunday Times gazetesinin haberine göre, uygulama Project Pure Hope adlı sivil girişimle paralel ilerleyecek. Her çocuk için bir refakatçi öngörülürken, gerekirse kardeşler de programa dahil edilecek. İçişleri Bakanlığı, yolculuk öncesinde biyometrik ve güvenlik taramalarını gerçekleştirecek.

İngiltere’den Gazzeli çocuklara hayat koridoru! e 300 kişiye kapılarını açacak - 1. Resim

STARMER: TEDAVİ SÜRECİ HIZLANDIRILMALI

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, geçtiğimiz hafta Gazze gündemiyle toplanan kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada "Çocukların İngiltere’de tedavi görmesi için süreç acilen hızlandırılıyor" ifadesini kullanmıştı.

Bir Hükümet sözcüsü ise, "Gazze'den acil tıbbi bakıma ihtiyaç duyan daha fazla çocuğun tahliye edilmesine yönelik planlarımızı ilerletiyoruz. İngiltere, bu çocuklar için en iyi tedavi seçeneğini sunmayı amaçlıyor" dedi.

UNICEF: 50 BİNDEN FAZLA ÇOCUK ÖLDÜ YA DA YARALANDI

UNICEF, Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de 50.000'den fazla çocuğun öldürüldüğünü ya da yaralandığını açıkladı. 

İngiltere ise Ürdün ile birlikte Gazze'ye havadan yardım ulaştırma operasyonlarını sürdürürken, bir yandan da İsrail’e yönelik diplomatik baskıyı artırıyor.

Başbakan Starmer’ın, İngiltere'nin Filistin devletini tanıma planını, İsrail’in Gazze'ye yardım ve ateşkes konusundaki tutumuna bağladığı açıklamıştı.

Kaynak: Dış Haberler
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