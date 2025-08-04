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İsrail karıştı! 600'e yakın eski istihbaratçılar Gazze için ayaklandı: Trump devreye gir

Kaynak: Dış Haberler
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İsrail karıştı! 600&#039;e yakın eski istihbaratçılar Gazze için ayaklandı: Trump devreye gir
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Gazze’de her geçen gün büyüyen katliam ve derinleşen insani kriz tüm dünyayı alarma geçirirken, beklenmedik bir çıkış bu kez İsrail’in kalbinden geldi! Aralarında eski Mossad ve Şin Bet başkanlarının da bulunduğu 600’e yakın üst düzey eski istihbaratçı ve güvenlik yetkilisi, Netanyahu’ya karşı ayağa kalktı. “Gazze’deki savaş artık bitmeli” diyen isimler, ABD Başkanı Donald Trump'a seslendi

İsrail’in tüm yaşayan eski istihbarat başkanları, ordu ve güvenlik yetkilileri, Gazze’deki savaşın sona erdirilmesi için ortak bildiri yayımladı.

600’den fazla üst düzey eski güvenlik yetkilisinin imzasıyla ABD Başkanı Donald Trump’a iletilen çağrıda, "Netanyahu’yu savaşı durdurmaya zorlayın" ifadeleri kullanıldı.

Mossad'ın eski Başkanı Tamir Pardo, 2 Şubat 2023'te Kudüs'teki Yüksek Mahkeme önünde, İsrail'de yargı sistemine yönelik reformlara karşı düzenlenen protesto eylemine katıldı.
Mossad'ın eski Başkanı Tamir Pardo, 2 Şubat 2023'te Kudüs'teki Yüksek Mahkeme önünde, İsrail'de yargı sistemine yönelik reformlara karşı düzenlenen protesto eylemine katıldı. 

"GAZZE SAVAŞI DURDURULMALI, REHİNELER GERİ GETİRİLMELİ"

Eski Mossad Başkanı Tamir Pardo, eski Şin Bet Başkanı Ami Ayalon ve eski Genelkurmay Başkan Yardımcısı Matan Vilnai’nin öncülük ettiği girişim, "İsrail’in Güvenliği için Komutanlar" (CIS) adlı platform üzerinden Trump’a açık mektup gönderdi.

Mektupta şu ifadeler yer aldı:

"Gazze Savaşı’nı Durdurun! İsrail’in eski ordu generalleri, Mossad, Shin Bet, Polis ve Dışişleri kadrolarının en büyük ortak platformu olarak sizi göreve çağırıyoruz. Lübnan’da yaptınız, şimdi sıra Gazze’de."

"ASKERİ HEDEFLER GERÇEKLEŞTİ, SİYASİ ÇÖZÜM ŞART"

Bildiriye göre İsrail ordusu halihazırda Hamas’ın askeri kapasitesini ve yönetimini büyük ölçüde dağıttı. Artık hedef, yalnızca bir anlaşmayla sağlanabilecek olan İsrailli rehinelerin serbest bırakılması.

CIS açıklamasında şunlar vurgulandı:

"Hamas, artık stratejik bir tehdit değil. İsrail, kalan tehditleri kontrol altına almak için yeterli kapasiteye sahip. Rehineler daha fazla bekleyemez."

"TRUMP İSRAİL KAMUOYUNDA GÜVENİLİR"

Mektupta Trump’ın İsrail’de sahip olduğu kamuoyu etkisine dikkat çekilerek, Netanyahu hükümeti üzerinde baskı kurabileceği belirtildi.

"İsrail halkının büyük çoğunluğu nezdinde güvenilirliğiniz, Netanyahu’yu doğru yöne çekmek için etkili bir araç olabilir" denildi.

NETANYAHU DİRENİYOR, AŞIRI SAĞ KOALİSYONUN BASKISI SÜRÜYOR

Netanyahu’nun, Hamas’ın geri dönüşüne izin vereceği iddialarına ve koalisyon ortaklarının tepkilerine karşılık bu teklifleri defalarca reddettiği aktarıldı.

Muhalefet ise Netanyahu’ya destek teklifinde bulunsa da, bu seçenek de geri çevrildi.

CIS, İsrail’in "Hamas’a resmi ateşkes teklifi götürmeden, tüm rehinelerin serbest bırakılması için gereken adımı attığını söyleyemeyeceğini" savundu. Ayrıca İsrail’in, Mısır, Suudi Arabistan ve BAE'nin desteklediği uluslararası çerçeveyi kabul etmesi gerektiği ifade edildi.

Kaynak: Dış Haberler

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