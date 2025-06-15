İsrail istihbaratında deprem! İran'la savaşın ortasında Şin Bet’in Başkanı Ronen Bar istifa etti

İsrail, İran’la tırmanan bölgesel savaşın tam ortasındayken iç istihbarat teşkilatının başında beklenmedik bir sarsıntı yaşandı. Şin Bet Başkanı Ronen Bar, güvenlik birimleri üzerindeki baskının zirveye çıktığı dönemde istifasını duyurdu.

İsrail’in iç istihbarat servisi Şin Bet’in (Shabak) Başkanı Ronen Bar, İran’la savaşın ve iç kamuoyundaki baskıların tam ortasında görevini bıraktı.

İç soruşturmalara göre, saldırıdan önce Hamas’ın hareketliliğine dair ciddi istihbaratlar elde edilmiş, ancak alarm seviyesi yükseltilmemiş, Başbakan Netanyahu’ya da gerçek zamanlı bilgi verilmemişti.

Bar, saldırının bir gün öncesinde teşkilat merkezine gelmiş ve elit “Tequila” birimini görevlendirmişti. Ancak saldırı sırasında bu birimin 10 üyesi hayatını kaybetti.

"SALDIRIYI ÖNLEYEMEDİK" İTİRAFI

Bar, 16 Ekim’de çalışanlarına gönderdiği iç mektupta “Ne yazık ki saldırıyı önleyemedik” diyerek sorumluluğu üstlendi.

YENİ BAŞKAN BELİRSİZ

Bar’ın yerine geçici olarak yardımcısı olan ve kamuoyunda yalnızca "S" kod adıyla bilinen isim atandı. Ancak kalıcı bir lider belirlenmiş değil. Öne çıkan adaylardan biri olan soykırımcı emekli Tümgeneral David Zini’nin atanması siyasi nedenlerle bekletiliyor. Öte yandan eski yardımcılardan "M", önceki görevine geri döndü.