İran'dan İsrail halkına uyarı: "Nükleer ve petrol tesislerinden uzak durun" Görsel detayı dikkat çekti

İran Devrim Muhafızları, İsrail halkına nükleer ve petrol tesislerine yakın bölgeleri terk etmeleri yönünde uyarıda bulundu. İsrail, saatler önce Farsça bir video yayımlayarak, İran halkına "Hayatınız tehlikede" uyarısında bulunmuştu. İki ülkenin yayımladığı uyarı görsellerinin neredeyse aynı olması ise dikkat çekti.

İran-İsrail çatışması tüm şiddetiyle sürüyor.

Bu kapsamda iki taraf da, sürekli olarak hem kendi halkları, hem de karşı tarafın halkı için 'uyarı' niteliğinde bildiriler yayımlıyor.

İsrail, saatler önce Farsça bir video yayımlayarak, İran halkına "Hayatınız tehlikede" uyarısında bulunmuştu.

İsrail'in açıklamasında, "İran’daki askeri üretim tesislerinin içinde ya da yakın çevresinde bulunan herkesin bu alanları derhal terk etmesi ve ikinci bir duyuruya kadar geri dönmemesi gerekmektedir"ifadelerini kullanmıştı.

İran'ın İsrail'e yönelik uyarılarının bulunduğu görsel

GÖRSELLER DİKKAT ÇEKTİ

İran'dan karşı açıklama geldi. Açıklamada; İsrail halkına, petrol ve nükleer sahalardan uzak durmaları gerektiği belirtildi.

İran Devrim Muhafızları'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

Silah fabrikalarında ya da yakınında bulunan veya ileride bulunabilecek herkese acil uyarı: Bu, onları destekleyen kurumlar, petrol rafinerileri, nükleer tesisler ve işgal altındaki Filistin topraklarındaki savaş araştırma enstitüleri için geçerlidir. Hayatınızı ve güvenliğinizi korumak için bu bölgeleri derhal terk edin ve bir daha asla geri dönmeyin! Ülkeyi terk etmek, hayatınızı kurtarmanın tek yoludur.

İran, kendi halkına yönelik açıklamasında ise, "Şu anda veya yakın gelecekte, İran’daki askeri teçhizat üretim tesislerinin içinde ya da çevresinde bulunan herkese acil uyarı. Saygıdeğer halkımızdan, canınızı ve güvenliğinizi korumak için bu bölgeleri derhal terk etmelerini ve yeni bir mesaj alınana kadar bu bölgelere geri dönmemelerini rica ediyoruz. Bu tesislerin yakınında bulunmanız, hayatınızı tehlikeye atmaktadır"ifadelerini kullandı.

İki uyarı görselinin neredeyse aynı olması ise dikkat çekti.

İsrail'in İran'a yönelik uyarılarının bulunduğu görsel

NELER OLDU?

İsrail ordusu, İran'ın batısında füzeler ve fırlatma rampalarının bulunduğu yer altı deposunu vurduğunu açıkladı

İsrail ordu sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, İsrail ordusu istihbaratı doğrultusunda savaş uçakları, Hürremabad vilayetinde yer altında tünellerde karadan karaya füzeler, seyir füzeleri ve çok sayıda füze fırlatma rampasının depolandığı noktayı vurdu.

İsrail ordusu, İran'ın batısında hedef aldıkları noktanın daha önce İran tarafından yayınlanan videoda yer aldığını savundu. İsrail ordusu, vurduğunu ileri sürdüğü alana ilişkin görüntüleri ve üç boyutlu bir animasyon yayınladı.