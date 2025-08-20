Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Yasa dışı bahis ve kumara savaş! 30 sosyal medya hesabına erişim engeli 

Yasa dışı bahis ve kumara savaş! 30 sosyal medya hesabına erişim engeli 

Yasa dışı bahis ve kumara savaş! 30 sosyal medya hesabına erişim engeli 
Ticaret Bakanlığı, yasa dışı bahis ve kumar reklamı yapanlara karşı düğmeye bastı. Bakanlık bu kapsamda 30 yüksek takipçili sosyal medya hesabına erişim engeli getirildiğini duyurdu. 

Ticaret Bakanlığı yasa dışı bahis ve kumara karşı harekete geçti. Bu kapsamda sosyal medya üzerinden reklam yapan hesaplar mercek altına alındı. Bu kapsamda 30 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi. 

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle: 

"Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'nun 14 Ağustos 2025 tarihinde gerçekleştirdiği 360 sayılı toplantısında, yasa dışı bahis ve kumar reklamları toplantının ana gündem maddelerinden birini oluşturmuştur. Tüketicileri canlı bahse katılmaya teşvik eden ve kumar oynamaya özendiren nitelikteki sosyal medya hesapları mercek altına alınmıştır.

SUÇ DUYURUSU KARARI 

Reklam Kurulu tarafından yapılan değerlendirmeler neticesinde, yasa dışı bahis ve kumar reklamı yaptığı ve tüketicileri çeşitli yasa dışı sitelere yönlendirdiği tespit edilen yüksek takipçili 30 sosyal medya hesabı hakkında erişim engeli tedbiri uygulanmasına karar verilmiştir. Ayrıca, söz konusu sosyal medya hesapları ile yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin muhatapları hakkında adli tahkikat süreçlerinin işletilebilmesi için ilgili kurumlar nezdinde gerekli başvuruların yapılmasına karar verilmiştir.

TÜKETİCİLERİN KORUNMASI İÇİN KESİNTİSİZ MÜCADELE

Ticaret Bakanlığı olarak; tüketicilerin haklarının korunması, yasa dışı reklam faaliyetleriyle etkin ve kararlı bir şekilde mücadele edilmesi ve toplumun özellikle genç kesiminin bu tür zararlı etkilerden uzak tutulması amacıyla çalışmalarımız ve denetimlerimiz aralıksız devam edecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

