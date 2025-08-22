BİST 100’de yüzde 4,62’lik yükseliş! Borsa, haftayı rekor seviyeden kapattı!

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Borsa İstanbul, rekorlar haftasını geride bıraktı.

BİST 100 endeksi bugünkü işlemlerde %0,52 primle 11.372 puandan kapanış yaptı. Endeks gün içerisinde de en yüksek 11.398’i test etti. Hem kapanış hem de zirve olarak bugün de borsadan çifte rekor geldi. Bu arada borsada haftalık bazda yükseliş %4,62 olarak gerçekleşti. Faiz indirimi beklentileri ve küresel piyasalardaki iyimserlik borsayı desteklemeye devam ediyor.

BORSADA KRİTİK SEVİYELER

Ata Yatırım tarafından yapılan değerlendirmede “Teknik görünümde daha önceki tarihi zirve olan 11,252 seviyesi ilk destek noktası olarak takip edilecek. Bu seviyenin üzerinde kalındığı sürece mevcut pozisyonlar korunabilir. Yukarı yönlü hareketin sürmesi halinde 11,420 seviyesi ilk direnç olarak izlenecek. Bu direncin aşılması durumunda da 11,600 ve 12,000 seviyeleri üst direnç hedefleri olarak öne çıkıyor” denildi.

BANKALARDAN YÜKSEK KÂR

Günün önemli gelişmelerine bakıldığında; Türkiye'nin en büyük 10 bankası yılın ilk yarısında 305 milyar lira kâr elde etti. Borsaya açık olanlar dikkate alındığında; kârlılıkta Garanti BBVA 53,6 milyar lirayla birinci, Vakıf Bank 30,1 milyar lirayla ikinci ve Türkiye İş Bankası 29,8 milyar lirayla üçüncü oldu.

ÇELİK ÜRETİMİ ARTIYOR

Dünya Çelik Birliği verilerine göre Türkiye, Temmuz 2025'te 3,2 milyon ton ham çelik üreterek geçen yılın aynı ayına göre %4,2'lik artış kaydetti. Bu artış, küresel çelik üretiminin daraldığı bir dönemde dikkat çekti. Bu performansla Türkiye, dünyanın en büyük 10 çelik üreticisi arasında yerini korudu.

BES FONLARI BÜYÜYOR

Emeklilik Gözetim Merkezi'nin göstergelerine göre, Bireysel Emeklilik sisteminde katılımcıların toplam fon tutarı, 15 Ağustos itibarıyla 1 trilyon 363 milyar TL oldu.

Bugün açıklanan verilere bakıldığında;

Finansal Hizmetler Güven Endeksi ağustos ayında 162’den 164.8’e yükseldi.

Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı Ocak-Temmuz döneminde %-2.10 azaldı.

Temmuzda 9 bin 788 adet şirket kuruldu, 2 bin 905 şirket ise kapandı.

POWELL’DAN İNDİRİM SİNYALİ

Küresel piyasalarda ise dikkatler Jackson Hole sempozyumuna çevrilmişti. ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell, konuşmasında, FED’in yakında faiz indirimlerine yeniden başlamaya hazırlandığına dair güçlü sinyal verdi.

Powell, enflasyon hızlanırken işgücü piyasasındaki kırılganlıkları vurguladı ve eylüldeki toplantıda borçlanma maliyetlerini düşürmeyi açıkça desteklemekten kaçındı. Ancak "Politikanın kısıtlayıcı bölgede olmasıyla birlikte temel görünüm ve değişen risk dengesi, politika duruşumuzu ayarlamamızı gerektirebilir" ifadelerini kullanarak, faiz indirimine yeşil ışık yaktı.

Bu ifadeler küresel piyasalarda risk iştahını artırarak ABD borsaları, altın ve Bitcoin’de yükselişi tetikledi.