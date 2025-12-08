8 Aralık okulların tatil edilip edilmeyeceği konusu öğrencilerin en sık araştırdığı konulardan biridir. Olumsuz hava koşulları nedeniyle okulların tatil edileceği yönünde beklentiler artarken, konuya ilişkin valilikten resmi açıklama gelmedi.

Öğrenci, öğretmen ve velililer "8 Aralık okullar tatil mi?" sorusunu gündeme taşıdı. Hava sıcaklıklarının gitgide düşmesiyle beraber tatil beklentisi gitgide artmış durumda.

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte gözler valilik açıklamasına çevrildi. Bu kapsamda sosyal medya platformu üzerinden valiliklerin resmi hesapları takip edilmeye başlandı.

8 Aralık okullar tatil mi? Okulların akıbeti merak ediiyır

8 ARALIK OKULLAR TATİL Mİ?

8 Aralık 2025 Pazartesi günü okulların tatil edileceği yönünde valilikler tarafından herhangi bir açıklama yapılmamıştır. Şu anda okullar tatil değildir, herhangi bir tatil kararı bulunmamaktadır.

Bugün okullar normal seyrinde devam edecektir, Bu nedenle dersler normal seyrinde devam edecektir.

8 ARALIK VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ Mİ?

İstanbul Valiliği tarafından okulların tatil edileceği yönünde resmi bir duyuru yapılmamıştır. İl genelinde okullarda ders işlenmesi bekleniyor.

Ancak olumsuz hava şartları göz önünde bulundurulduğunda resmi duyuruların güncel olarak takip edilmesi tavsiye ediliyor.

