Bursa'da meydana gelen trafik kazasında iki motosiklet sürücüsü yaralandı. Olay yerine gelen polis ise yaralı gencin oğlu olduğunu görünce şoke oldu.

Bursa'da 34 STR 17 plakalı aracın sürücüsü Mustafa Satır, kavşakta kırmızı ışık ihlali yaparak yoluna devam etti. Bu sırada geçiş yapan 16 BTV 715 plakalı motosiklet sürücüsü İsa Uzun'a çarpan Satır'ın aracı savruldu.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜLERİ YARALANDI

Arkadan gelen 16 BVP 441 plakalı motosiklet sürücüsü Muhammet Akdağ da otomobilin arka yan kısmına çarparak durabildi. Kazada 16 BTV 715 plakalı motosikletin sürücüsü Uzun hafif yaralandı. Bilinci açık olan Uzun, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 16 BVP 441 plakalı motosikletin sürücüsü Akdağ da yaralandı. O anlar kuryenin arkadaşlarının cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

OLAY YERİNE GELEN POLİSİN OĞLU ÇIKTI

Olay yerindeki en dikkat çekici an ise trafik ekiplerinin bölgeye ulaşmasıyla yaşandı. İnceleme yapmak için gelen trafik polisi, yaralı motosikletlilerden birinin kendi oğlu olduğunu görünce büyük bir üzüntü yaşadı. Yaralı kuryenin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, polis memuru sağlık ekiplerinin müdahalesini endişeyle takip etti.

